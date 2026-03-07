Dentro del amplio catálogo de Netflix, una producción de época de corta extensión, ha logrado cautivar a la audiencia internacional. Se trata de una miniserie de apenas seis episodios que combina el rigor histórico con un relato psicológico perturbador, consolidándose como la opción ideal para quienes buscan una historia intensa que se pueda completar en una sola jornada.

La trama, inspirada en sucesos de la vida real, traslada al espectador al siglo XIX para explorar un enigma criminal. Con una narrativa que mezcla el suspenso, la crítica social y una interpretación protagónica magistral, esta joya televisiva invita a cuestionar los límites entre la verdad y la memoria. A continuación, te contamos todos los detalles de esta miniserie.

¿CUÁL ES LA SERIE DE ÉPOCA QUE ES TENDENCIA EN NETFLIX?

La producción que está acaparando las miradas es “Alias Grace”. Esta miniserie canadiense, lanzada originalmente en 2017, traslada a la pantalla la aclamada novela de Margaret Atwood. La historia se sumerge en la vida de Grace Marks, una inmigrante irlandesa en el Canadá de 1843 que termina envuelta en un sangriento crimen.

"Alias Grace". (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA ESTA IMPACTANTE HISTORIA BASADA EN HECHOS REALES?

La trama se sumerge en la compleja vida de Grace Marks, una empleada doméstica de origen irlandés que fue sentenciada por el doble homicidio de su empleador y el ama de llaves en el Canadá de mediados del siglo XIX.

El relato se dispara cuando, años después de su condena, un especialista en salud mental llamado Simon Jordan comienza a entrevistarla con el objetivo de discernir si ella es una víctima de las circunstancias o una criminal con amnesia.

A través de estas sesiones, la historia explora los traumas de su migración desde Irlanda, los abusos que marcaron su juventud y la neblina mental que le impide recordar los eventos sangrientos.

La narrativa se construye como un rompecabezas emocional donde el espectador, al igual que el doctor, debe decidir si las palabras de Grace son una confesión sincera o una manipulación magistral en un entorno social que ya la había juzgado de antemano.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL REPARTO DE ESTA MINISERIE?

La calidad de la serie se apoya en un elenco sólido liderado por Sarah Gadon, cuya actuación ha sido calificada como hipnótica. A ella se unen figuras de renombre en la industria:

Edward Holcroft: interpreta al idealista doctor Simon Jordan.

interpreta al idealista doctor Simon Jordan. Anna Paquin: Da vida a la compleja Nancy Montgomery.

Da vida a la compleja Nancy Montgomery. Paul Gross: En el papel del patrón Thomas Kinnear.

En el papel del patrón Thomas Kinnear. Zachary Levi y David Cronenberg: Completan este reparto de alto nivel con participaciones destacadas.

¿POR QUÉ ES LA PRODUCCIÓN IDEAL PARA VER ESTE FIN DE SEMANA?

Existen razones de peso para elegir este título. Primero, su guion fue adaptado con gran inteligencia por Sarah Polley, logrando una crítica feminista profunda sobre cómo la sociedad victoriana juzgaba a las mujeres. Además, su formato es sumamente ágil: al contar con solo seis capítulos de una hora, es posible terminarla en una tarde.

Finalmente, la ambientación visual y el suspenso constante garantizan una experiencia inmersiva que deja al espectador reflexionando mucho después de que aparecen los créditos finales, según explica la plataforma InStyle.