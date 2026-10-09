Es bien sabido que, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese contexto, tras el inicio de octubre 2026, la serie ‘Al Este del Edén’, de siete episodios, ha llamado la atención de los seguidores por su historia basada en una monumental novela de 1952. Esta producción estadounidense fue adaptada y desarrollada por la guionista Zoe Kazan, y promete seguir cautivando al público durante las próximas semanas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTAS VISUALIZACIONES LOGRÓ LA SERIE ‘AL ESTE DEL EDÉN’ EN NETFLIX Y QUÉ PUESTO OCUPÓ EN EL RANKING?

La miniserie ‘Al Este del Edén’, protagonizada por Florence Pugh, superó los 45 millones de horas reproducidas durante sus primeros cuatro días de estreno en Netflix, equivalentes a 6,5 millones de visualizaciones a nivel mundial. Si bien algunos críticos consideran que esta cifra resulta insuficiente, la duración y complejidad de sus siete episodios dificultan completar una maratón. Mientras tanto, la adaptación del servicio de streaming ha generado opiniones divididas. Aunque, la recepción del público ha sido mayoritariamente positiva, con un 83 % de aprobación y una puntuación media de 8,2 sobre 10, conforme comparte la Revista GQ.

“La serie abarca décadas de la vida de Cathy y de la familia Trask, situándose entre la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial. A lo largo de los años, sus caminos se cruzan con personajes como Samuel Hamilton (Ciarán Hinds), un irlandés que llegó a California, donde formó una familia y aprendió a conocer la tierra; Lee (Hoon Lee), un chino-estadounidense cuyo intelecto solo es superado por su capacidad para cuidar a quienes más lo necesitan; y Faye (Martha Plimpton), la dueña de un burdel cuyo corazón abierto podría llevarla a la ruina”, señala la sinopsis.

¿QUÉ SERIE SE MANTIENE ENTRE LAS FAVORITAS EN NETFLIX?

Se trata de The Gentlemen, que desde el 3 al 28 de septiembre, se ha mantenido entre las 10 series más vistas de Netflix y actualmente ocupa el sexto lugar del ranking en España, solo por debajo de Veneno, Academia Minerva, Monstruo: La historia de Lizzie Borden y El problema final. En cuanto a la historia, un año después de los acontecimientos de la primera entrega, Eddie Horniman y Susie Glass continúan al frente del imperio criminal internacional de Bobby.

Sin embargo, la expansión del negocio genera nuevos conflictos, mientras las decisiones cada vez más erráticas de su líder ponen en riesgo el control de la organización. Ante este escenario, Eddie y Susie deberán optar si intervienen para recuperar el rumbo del imperio o ponen en juego todo lo que han construido hasta el momento, conforme comparte la plataforma SensaCine.