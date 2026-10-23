¿Ya viste ‘Carrie’? Esta miniserie de Netflix es ideal para seguir con otra historia que te atrapará | Composición EC: Prime Video / Netflix
¿Ya viste ‘Carrie’? Esta miniserie de Netflix es ideal para seguir con otra historia que te atrapará | Composición EC: Prime Video / Netflix
Por Redacción EC

El terror de Mike Flanagan vuelve a despertar el interés de los espectadores con su nueva adaptación de ‘Carrie’, la novela de Stephen King que el cineasta ha llevado por primera vez a la televisión. Si ya viste esta serie y buscas otra producción que combine el suspenso con historias humanas complejas, te traemos una alternativa que merece estar en tu lista. Se trata de una miniserie de Netflix que desarrolla una trama inquietante en apenas siete episodios, sin extenderse durante varias temporadas. Con una atmósfera oscura, personajes llenos de contradicciones y preguntas sobre las creencias, esta producción demuestra que el terror también puede explorar los temores y las debilidades humanas. Conoce cuál es la serie que puedes ver después de ‘Carrie’, de qué trata y por qué merece una oportunidad.

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