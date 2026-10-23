El terror de Mike Flanagan vuelve a despertar el interés de los espectadores con su nueva adaptación de ‘Carrie’, la novela de Stephen King que el cineasta ha llevado por primera vez a la televisión. Si ya viste esta serie y buscas otra producción que combine el suspenso con historias humanas complejas, te traemos una alternativa que merece estar en tu lista. Se trata de una miniserie de Netflix que desarrolla una trama inquietante en apenas siete episodios, sin extenderse durante varias temporadas. Con una atmósfera oscura, personajes llenos de contradicciones y preguntas sobre las creencias, esta producción demuestra que el terror también puede explorar los temores y las debilidades humanas. Conoce cuál es la serie que puedes ver después de ‘Carrie’, de qué trata y por qué merece una oportunidad.

¿QUÉ MINISERIE DE NETFLIX PUEDES VER DESPUÉS DE ‘CARRIE’?

La producción recomendada es ‘Misa de medianoche’, una creación de Mike Flanagan que combina el terror sobrenatural con una historia llena de misterios y conflictos humanos. La trama se desarrolla en Crockett Island, una comunidad apartada donde sus habitantes viven entre el aislamiento y el deterioro de su entorno.

La llegada de Riley Flynn, interpretado por Zach Gilford, coincide con la aparición del padre Paul, un sacerdote encarnado por Hamish Linklater. Mientras Riley intenta retomar su vida después de haber estado en prisión, el religioso comienza a ganar la confianza de los pobladores gracias a una serie de acontecimientos que parecen extraordinarios. No obstante, aquello que inicialmente despierta esperanza empieza a revelar un lado perturbador.

A diferencia de otras producciones que recurren constantemente a los sobresaltos, la miniserie construye su tensión de manera progresiva. Los sucesos extraños se mezclan con los problemas cotidianos de los personajes, hasta convertir una comunidad aparentemente tranquila en el escenario de una historia cada vez más oscura, según explica Espinof.

¿QUÉ TEMAS EXPLORA ESTA HISTORIA DE TERROR?

‘Misa de medianoche’ aborda conflictos que van más allá de los fenómenos inexplicables. La historia profundiza en la culpa, el arrepentimiento, la muerte y la necesidad de encontrar respuestas cuando la realidad resulta difícil de comprender.

Mediante conversaciones extensas y situaciones cada vez más intensas, Flanagan examina cómo las creencias influyen en las decisiones individuales y colectivas. También cuestiona los límites de la fe y el peligro de aceptar determinadas ideas sin cuestionarlas.

Este enfoque guarda relación con ‘Carrie’, aunque ambas historias presentan circunstancias diferentes. Mientras la adaptación de Stephen King aborda el acoso escolar y la violencia contra una adolescente rechazada, ‘Misa de medianoche’ muestra cómo las convicciones compartidas pueden conducir a una comunidad hacia situaciones inquietantes.

Misa de Medianoche. | Foto: Netflix

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE ‘MISA DE MEDIANOCHE’?

‘Misa de medianoche’ cuenta con siete episodios que desarrollan una historia completa, desde los primeros misterios hasta un desenlace que responde a los conflictos planteados. Cada capítulo permite comprender mejor a los personajes mientras la tensión aumenta.

Su estructura cerrada es una de sus principales fortalezas, pues no necesita una segunda temporada ni nuevos misterios para prolongar el relato. Así, Mike Flanagan ofrece una experiencia de terror atmosférica y reflexiva que recompensa la paciencia del espectador.

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