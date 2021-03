Del miedo a la soledad a la búsqueda del poder personal. La dependencia emocional en una relación de pareja es un patrón psicológico o una necesidad afectiva extrema y continua, en que tu vida gira en torno a la existencia de la otra persona; llegando al punto de no contemplarme como un individuo, pues mi prioridad está enfocada en las necesidades de él o ella.

La psicóloga Pia Castañeda explicó cómo identificar si es que somos dependientes emocionales a nivel de nuestras relaciones y qué recomendaciones da para tener una salud mental saludable.

¿Cómo saber si tengo características dependientes?

La sicóloga explicó que una persona que tiene un comportamiento emocional de dependencia cuando tiende a pensar en los siguientes términos sobre su pareja: “¡No me dejes! (Miedo a la separación), “¿Qué haces? Te necesito:” ( Necesidad reiterada de tener contacto, descuidando otros aspectos de nuestra vida), “Es un honor ser tu pareja” (Sobrevaloración de las cualidades de la otra persona sin reconocer las propias), “Mejor tú dime que hacer” (Vulnerabilidad ante los comentarios que emite la pareja), “No quiero pelear, no vale la pena” (aceptar todo lo que diga o haga la pareja aunque uno no estñe de acuerdo).

—¿Qué se debe hacer para salir de esta relación?

Reconocerla y ponle fin. La persona debe analizar si realmente la relación en la que se encuentra está llena de componentes de dependencia emocional. Si es así, es tiempo de salir de ahí. Además, debe crear espacios para sí misma: Es importante que aprenda a reconocerse y redescubrirse como persona. La soledad no es tan mala, pues es necesario ser una grata compañía para uno mismo antes que para una pareja.

—¿Qué actividades recomienda usted para aquellas personas que se sienten solas?

Disfruta una película, prepara algo para ti y engríete. Además una persona en esa situación debe renunciar a los cuentos de hadas: No existen ni las princesas atrapadas, ni los príncipes dispuestos a salvarlas. Nadie va a rescatar a nadie, ni ser salvado de nada. La responsabilidad de ser feliz es de cada uno y de nadie más. Otra opción es leer libros o consumir películas asociadas al empoderamiento de la persona. También seguir en redes sociales a personas alineadas a nuestro nuevo propósito de independencia emocional. Hay que evitar a la gente o páginas que hablen negativamente de los hombres o de las mujeres. Ningún extremo es saludable.

—¿Qué otras recomendaciones nos puede dar?

Uno debe recuperar su círculo social. Seguro alguien dejó de lado a sus amigos y familiares por priorizar su relación. Es momento de generar nuevos recuerdos y fortalecer vínculos con las personas que nos aman saludablemente. Serán su red de apoyo si existiera alguna recaída futura. Hay que tomar la iniciativa de tener reencuentros con amigos y familiares, desde la virtualidad o lo presencial, respetando siempre los protocolos. Quédate con aquellas personas que te suman.

—¿Y sobre el día a día?

Uno debe retomar su vida, conectarse con aquello que dejó de hacer o anhela hacer, aprender o emprender, pero que por la relación no llegó a concretar. Hay que realizar un plan de acción, identificar el paso a paso y hacerlo realidad. El culminar un proyecto, fortalecerá nuestras cualidades de empoderamiento. Hay que iniciar siempre por algo pequeño e ir subiendo el nivel de complejidad. Por último, uno puede arreglar la casa, remodelar su cuarto, mejorar sus hábitos alimenticios, incrementar su consumo de agua, aprender un idioma, terminar su carrera, realizar algún viaje, etc.

—¿Qué sugiere para combatir este problema?

Buscar ayuda profesional. La terapia psicológica ayudará a identificar esos “saldos emocionales” que hacen que uno elija ese tipo de parejas o tenga esas relaciones poco saludables. Por otro lado, también es primordial fortalecer nuestras habilidades de autonomía e independencia.