Con la finalidad de mitigar los efectos del COVID-19 en el país, el presidente de la República, Martín Vizcarra, decidió mantener el estado de emergencia y declarar una cuarentena focalizada que rige desde el pasado 1 de julio.

Esta medida que forma parte de la lucha contra el coronavirus, se sumó al levantamiento de diversas restricciones, así como la reactivación económica que ha permitido que centros comerciales, tiendas por departamento, restaurantes, entre otras empresas puedan abrir sus puertas siguiente los protocolos de seguridad.

Al haber finalizado el aislamiento social obligatorio, que duró del 16 de marzo al 30 de junio, los principales bancos del país modificaron los horarios de atención de sus agencias a nivel nacional. Aquí de brindamos el detalle para que lo tomes en cuenta si tienes que salir en los próximos días a realizar algún trámite.

Banco de Crédito – BCP

El horario de atención del BCP en todas sus agencias a nivel nacional es de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. Puedes revisar todas sus sedes aquí. Mientras que su banca por teléfono atiende de lunes a sábado de 9 a.m. a 4 p.m.

Interbank

Los horarios de atención presencial a nivel nacional de Interbank son de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. En cuanto a la banca telefónica, la atención es de lunes a sábados de 9 a.m. a 6 p.m.

Scotiabank

Scotiabank cuenta con un horario exclusivo para personas mayores de 60 años durante la cuarentena focalizada: de lunes a viernes de 9 a.m. a 10 a.m. Mientras que para el público en general la atención es de 10 a.m. a 6 p.m. Ten en cuenta que los sábados no hay atención.

BBVA

Desde el 1 de julio, el horario de atención del BBVA es de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. Los días sábados no hay atención. Ten en cuenta que la banca telefónica funciona de lunes a sábados de 9 a.m. a 5 p.m. (01) 595-0000.

Banco de la Nación

El Banco de la Nación extendió el horario de atención en su red de agencias. De lunes a viernes, la atención presencial será de 8:30 a.m. a 5 p.m., mientras que la agencias con horario especial, la atención es de lunes de viernes de 7:30 a.m. a 5 p.m. Los sábados es de 9 a.m. a 1 p.m. Puedes revisar la relación de agencias con horario especial aquí.

Banco Pichincha

El horario de atención en todas las agencias a nivel nacional del Banco Pichincha es de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. Los sábados no habrá atención.

Mientras que la atención en su banca telefónica será de lunes a sábado de 9 a.m. a 6 p.m. Los domingos no habrá atención. Lima: 612-222 / Provincia: 0801-00222.

Banco de Comercio

El Banco de Comercio atiende, en sus oficinas de Lima y Arequipa, de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. En sus otras agencias de provincias, la atención es de 9 a.m. a 2 p.m.

El call center tiene dos horarios establecidos: lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y sábados de 9 a.m. a 1 p.m.

