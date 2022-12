La llegada de 2023 marca el estreno de nuevas películas, series, libros y muchas cosas más, entre ellas, los videojuegos, los cuales pronto llegarán con nuevas entregas en las distintas consolas.

Dado que la llegada de nuevos juegos de vídeo mantiene a los fanáticos ansiosos, aquí te presentamos cuáles son los videojuegos más esperados en 2023 en PS5, XboxSeries X|S, Nintendo Switch y PC, según Cronista.

¿CUÁLES SON LOS VIDEOJUEGOS MÁS ESPERADOS EN 2023?

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Nintendo Switch

Este título seguirá las aventuras del icónico Link, quien tendrá que enfrentarse al peligro y luchar contra varios enemigos. Según anunció Nintendo, se trata de una secuela de ‘’Breath of The Wild’', el último juego de la saga Zelda que salió al mercado en 2017.

Este videojuego saldrá a la venta el 12 de mayo del próximo año con un precio de 59.99 dólares. Cabe destacar que este juego ganó el premio al juego más anticipado del año en The Game Awards 2022.

2. Starfield | XboxSeries X|S y PC

El nuevo videojuego de Bethesda Game Studios es uno de los más anticipados del próximo año, no solo por sus gráficos, que prometen ser increíbles, sino también por su historia.

En una entrevista con The Washington Post, Starfield ha sido descrito como “el simulador de Han Solo” por el director gerente de Bethesda, Ashley Cheng. Este videojuego estará disponible en 2023, aunque aún no se ha revelado en qué fecha, y tendrá un precio de 70 dólares.

3. Hogwarts Legacy | PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Si eres fanático del mundo de Harry Potter, este video juego será ideal para ti. Desarrollado por Avalanche Software, el juego está ambientado en la segunda mitad del siglo XIX en el Universo del Mundo Mágico de Harry Potter creado por la escritora J. K. Rowling.

Si bien su estreno estaba previsto para 2021, la desarrolladora ha anunciado finalmente que se estrenará en los primeros meses del 2023, y tendrá un precio entre 59.99 y 69.99 dólares.

4. Resident Evil 4 Remake | PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC

Aquellos fanáticos de la saga de Resident Evil finalmente tendrán un nuevo videojuego que les traerá nostalgia. Y es que Resident Evil 4 Remake es el nuevo videojuego de terror, acción y aventura desarrollado por la empresa Capcom.

Allí, los usuarios tendrán que luchar para sobrevivir y disparar contra todos sus enemigos. Además, se ha anunciado que se introducirán nuevas modificaciones de combate para optimizar la experiencia. Este título estará disponible el 24 de marzo de 2023 y tendrá un precio entre 59.99 y 69.99 dólares.

5. Final Fantasy VII Rebirth | PlayStation 5

Tras mucho tiempo de espera, en invierno de 2023 llegará el nuevo videojuego de Square Enix, Final Fantasy VII Rebirth. Este JRPG es una versión nueva del juego original, que traerá frescura a la propuesta sin dejar de aludir a sus raíces.

De este modo, los jugadores tendrán que definir el futuro de los personajes a lo largo del desarrollo de la historia, con nuevos gráficos y grandes diferencias a nivel narrativo. Este título costará 70 dólares.