El presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de que las iglesias puedan volver a abrir sus puertas en medio del estado de emergencia decretado por la pandemia del coronavirus.

Durante una conferencia de prensa en Ayacucho, transmitida por TV Perú, el mandatario detalló que mantienen conversaciones con los representantes de la Iglesia, ya que se busca evitar las aglomeraciones cuando las personas acudan a las diferentes parroquias.

“Estamos conversando con la Iglesia par que, gradualmente, podamos, a partir del próximo mes, abrir las iglesias, pero todavía no dar el servicio religioso, pero que ya se puedan abrir con aforo limitado, porque la gente de fe quiere estar cerca de su vida espiritual, de la casa de Dios, y entonces, gradualmente abrir”, remarcó Vizcarra.

¿Cuándo abrirán las iglesias en el país?

La fecha exacta aún no ha sido confirmada por el Ejecutivo. De acuerdo a las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, la propuesta es que desde noviembre se lleve a cabo la reapertura de iglesias con aforo reducido.

¿Qué es lo que falta para la reapertura de iglesias?

En declaraciones a RPP, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró que aún no es posible reabrir las iglesias, ya que no se han establecido los protocolos que garanticen la distancia social a fin de prevenir contagios de COVID-19.

“Tenemos que hallar una forma en la que no corramos riesgos, los espacios cerrados con personas congregadas representan un riesgo tremendo. Ya hubo conversaciones sobre el tema de las iglesias, aún no hay una respuesta, pero sabemos que no necesariamente tenemos que estar todos juntos [en las iglesias], se pueden hacer diferentes horarios, se puede hacer que las personas vayan en diferentes días de la semana. Está claro que no vamos a poder cantar, porque cuando cantamos el aire sale mucho más lejos y obviamente tampoco nos podemos abrazar”, explicó.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra anunció la evaluación de la apertura de iglesias a partir de noviembre

Martín Vizcarra anunció la evaluación de la apertura de iglesias a partir de noviembre