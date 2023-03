Cuándo inician las clases en los colegios de Puno

Hace unos días, el ministro de Educación, Óscar Becerra, desde el Congreso de la República, se pronunció sobre el comienzo de las clases escolares a nivel nacional, tanto para colegios públicos como privados. Además, se refirió al caso específico de los colegios en Puno.

Cabe recordar que los materiales educativos para el inicio del año escolar 2023 ya fueron repartidos en su totalidad a todo el país, según comunicó el ministro de Educación.

PUNO: INICIO DE CLASES ESCOLARES 2023

Durante su presentación ante la Comisión de Educación del Congreso de la República, Becerra expuso que “como parte de la entrega de materiales educativos para el inicio del año escolar 2023 se tenía programada la entrega de 5 millones 845 mil 161 materiales, los cuales han sido distribuidos a las ugeles de todo el país, al 100%”.

Óscar Becerra en la Comisión de Educación del Congreso de la República.

Asimismo, el ministro de Educación señaló que en zonas de la región de Puno habían ugeles pendientes de recibir el material educativo, pero debido al apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se entregó el último embarque la semana pasada.

También resaltó el gran esfuerzo que hicieron los gobiernos regionales para anticipar los fondos necesarios para trasladar el material. “La transferencia requería una norma legal que ha sido aprobada y está en el proceso final de suscripción, así que los fondos están garantizados”, dijo.

Óscar Becerra en la Comisión de Educación del Congreso de la República.

A su vez, se pronunció sobre Puno que registra un potencial retraso en la entrega de materiales a los colegios, porque “las autoridades, no solamente no quieren apoyar, sino han declarado que no van a iniciar el año escolar en la fecha prevista”, reveló Becerra.

“Puno comenzará clases el 20 de marzo (…) porque ellos han definido que esa es la mejor fecha para garantizar las 39 semanas lectivas”, informó Becerra.

MINEDU NO PAGARÁ A LOS PROFESORES QUE HAGAN HUELGA

El titular del Minedu afirmó que no se les pagará a los docentes que realicen huelga a partir del 13 de marzo, ya que esa paralización será ilegal, pues el magisterio tuvo todo lo que planteó en la negociación colectiva del 2022.

“No hay argumentos que sostengan una huelga, y lo que la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) plantea son demandas políticas que no tienen nada que ver con la educación. Nadie puede jugar con las aspiraciones y el futuro de los niños”, dijo.

Becerra también explicó que el gobierno cumplió con el convenio colectivo acordado con el magisterio y precisó que en enero y los primeros días de febrero entregó un bono excepcional de 950 soles a los maestros de provincias y en marzo se abonará a los de Lima, para lo cual ya se ha aprobado un dispositivo legal.

“La Fenatep está haciendo un intento desesperado por recuperar protagonismo jugando con las aspiraciones de los estudiantes y eso es inaceptable”, sostuvo.