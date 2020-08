La reanudación de vuelos internacionales sigue siendo una de las grandes incógnitas en medio del estado de emergencia decretado en el Perú. A pesar de que se esperaba el retorno de operaciones a partir del 1 de agosto-como parte de la fase 4 de la reactivación económica-, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) no han podido dar una fecha exacta, ya que todo dependerá de que las cifras de contagios de COVID-19 en el país disminuyan.

¿Cuándo iniciarían los vuelos internacionales en Perú?

El 30 de julio pasado, Rocío Barrios, titular del Mincetur, declaraba a la prensa que los vuelos internacionales podrían reiniciar a partir de finales de este año o inicios de 2021. Barrios indicaba que esta decisión dependerá de los informes del Ministerio de Salud (Minsa) sobre el avance de la pandemia en nuestro país, así como la coordinación con el MTC y la Cancillería.

El extitular del MTC, Carlos Lozada, indicaba que era más probable que a partir de los meses de setiembre y octubre se retome esta actividad. A su vez, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), proponía volver a operar durante agosto, basando en la experiencia de vuelos humanitarios y de repatriación que han llevado a cabo.

¿Por qué regresaron los vuelos nacionales y no los internacionales?

A partir del 15 de julio, se retomaron los vuelos nacionales. En su primera semana de operación, se trasladaron más de 26 mil pasajeros, según cifras del aeropuerto Jorge Chávez. La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo indicaba que se buscaba fomentar el turismo interno, pero esta propuesta se vio mermada tras la ampliación de cuarentena focalizada en diferentes regiones del país.

“Vamos a fomentar en los siguientes meses, de cara a finales del año, el turismo nacional para prepararnos con las medidas de seguridad a nivel de protocolos y también con la capacidad de respuesta para poder ya aperturar los vuelos internacionales y el turismo después”, señalaba Barrios.

Latam indicó que está cubriendo destinos como Tumbes, Piura, Talara, Chiclayo, Trujillo, Iquitos, Lima y Pucallpa. Mientras, Viva Air informó que sigue con sus rutas hacia Lima, Piura, Chiclayo e Iquitos.

¿Qué opina el MTC sobre reanudar los vuelos internacionales?

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Estremadoyro, remarcó a Canal N que “este no es el momento adecuado” para que las empresas aéreas retomen la operación de vuelos internacionales, ya que no se ha logrado controlar la propagación del COVID-19.

“Es como si nos hubiésemos roto una pierna y nos han sacado el yeso, pero aún no podemos salir corriendo. Este no es el momento de abrir vuelos internacionales porque no hemos logrado contener la difusión de la pandemia. Cuando logremos bajar los índices y tengamos desocupada parte de nuestra capacidad hospitalaria, recién podemos abrir vuelos internacionales”, comentó Estremadoyro.

Además, el titular del MTC, refirió que el reinicio de vuelos internacionales no tendrían un beneficio económico, ya que por ahora las personas no piensan viajar por temas de turismo. “Nadie en ninguna parte del mundo quiere viajar por temas de ocio, eso recién se dará a mediados del próximo año. Eso nos da tiempo de prepararnos desde el punto de vista de la salud”, explicó.

¿Y los vuelos humanitarios internacionales?

La operadora Lima Airport Partners (LAP) informó que a partir de este 18 de agosto, los vuelos de repatriación serán realizados a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y ya no desde del Grupo Aéreo No. 8 de la Fuerza Aérea del Perú.

A través de un comunicado, se detalló que estos vuelos son gestionados por Cancillería peruana y aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estos son los protocolos que se deben seguir de acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa):

Procedimientos para el pasajero que requiera salir del país:

• Solo podrán viajar aquellos pasajeros que no presenten síntomas relacionados al COVID-19 y que no se encuentren cumpliendo periodo de aislamiento.

• Los pasajeros que sean detectados, antes del embarque, con signos o síntomas compatibles con el COVID-19 se les diagnosticará como casos sospechosos y no podrán viajar.

• Para el ingreso al Aeropuerto Jorge Chávez y traslado al interior del terminal aéreo, todos los pasajeros deberán usar obligatoriamente la mascarilla, realizar la desinfección de manos y guardar el distanciamiento exigido.

Procedimientos para el pasajero que requiera entrar al país:

• Antes de la salida del lugar de origen, el pasajero deberá completar el formato en línea “Declaración Jurada electrónica de salud del viajero y compromiso para realizar el aislamiento o cuarentena del viajero”, que se encuentra en la web de la Superintendencia Nacional de Migraciones (http://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/), dentro de las 72 horas del viaje.

• El viajero que presente alguno de los síntomas relacionados al COVID-19 no deberá realizar el vuelo, ni presentarse al aeropuerto del lugar de salida. Asimismo, de presentar algún síntoma asociado al coronavirus, después de haber llenado la Declaración Jurada, el pasajero no deberá realizar el viaje.

• Durante el embarque o desembarque, el pasajero deberá usar obligatoriamente la mascarilla, mantener la higiene de manos de forma constante y guardar la distancia física exigida.

• Al momento del desembarque en el Aeropuerto Jorge Chávez, los pasajeros deberán pasar por la cámara de medición de temperatura en el terminal aéreo, el cual será monitoreada por el personal de salud.

• Durante la llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, los viajeros que no presenten signos relacionados al COVID-19deberán cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días en su domicilio u hospedaje de elección. En tanto que, aquellos que sí presenten síntomas serán evaluados por el área de Sanidad Aérea Internacional en el modulo COVID-19, a cargo del Minsa.

