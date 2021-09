Tras su retorno al Manchester United, Cristiano Ronaldo ya demostró que volvió a disputar la Premier League con ambición e incluso supo hacerlo con ‘doblete’ incluido en el 4-1 ante Newcastle. Ahora es turno de mostrar sus credenciales en Champions League y nada menos que ante los Young Boys. Aquí te contamos los detalles.

La impresión que dejó el ‘Comandante’ tras su regreso a Old Trafford no pasó desapercibida, pero los fanáticos de los Red Devils, acostumbrados a conseguir títulos, no solo quieren que su desempeño se muestre en el torneo doméstico, sino también a nivel internacional. La primera prueba está más cerca de lo que parece.

¿Cuándo y a qué hora juegan Manchester United vs Young Boys por Champions League?

La primera jornada de Liga de Campeones tendrá lugar este martes 14 y miércoles 15 de septiembre; precisamente la primera de estas fechas será cuando ‘CR7’ vuelva a competir en el torneo más importante de Europa a nivel de clubes y con la camiseta que lo vio convertirse en una estrella.

El enfrentamiento por el Grupo F entre los suizos e ingleses iniciará a las 11:45 a. m. (hora peruana) y el escenario electo será el Stade de Suisse, o Stadion Wankdorf en alemán, de Berna, en Suiza.

Argentina: 13:45 horas

Bolivia: 12:45 horas

Brasil: 13:45 horas

Chile: 12:45 horas

Colombia: 11:45 horas

Ecuador: 11:45 horas

Paraguay: 12:45 horas

Perú: 11:45 horas

Uruguay: 13:45 horas

Venezuela: 12:45 horas

Estados Unidos (costa este): 12:45 horas

Estados Unidos (costa oeste): 09:45 horas

Cabe destacar que los que dirige Ole Gunnar Solskjaer, ante equipos suizos, han ganado cuatro de ocho partidos disputados por Champions League, todos por fase de grupos. El Basel fue su rival, de esa nacionalidad, más recurrente y dejando un saldo de dos victorias, dos empates y dos derrotas. Ante los ‘YB’, solo han sabido ganar en los dos duelos que tuvieron.

El mítico Old Trafford volvió a ser el escenario de los goles de Cristiano Ronaldo con el Manchester United y el delantero solo tuvo palabras de agradecimiento a los hinchas.