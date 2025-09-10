Han transcurrido 24 años después de que la mañana del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos en las que cuatro aviones, dos de la aerolínea American Airlines y dos de United Airlines fueron secuestrados por 19 terroristas que formaban parte de Al Qaeda. Los aviones estaban destinados a impactar ciertos puntos del país. Es así que a las 8:46 a.m., la Torre Norte del World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, recibió el primer impacto, dando inicio a uno de los más terribles ataques en la historia que haya sufrido.

Asimismo, de los cuatro aviones secuestrados, dos se estrellaron directamente en las Torres Gemelas, otro impactó en uno de los edificios del Pentágono y el último, con dirección en impactar el Capitolio, finalizó por caer en la base de Shanksville, Pennsylvania.

El Patriot Day se dedica a honrar a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre (Foto: Pexels)

¿CUÁNTAS PERSONAS ESTUVIERON HERIDAS Y CUÁNTAS FALLECIERON EN EL ATENTADO DEL 11 DE SETIEMBRE?

En el ataque al World Trade Center (WTC), en Nueva York, fallecieron 2,753 personas luego de que el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines se impactaran contra las Torres Norte y Sur. En la actualidad, aproximadamente solo el 60% de las víctimas han logrado ser identificadas, según la oficina del médico forense.

Después de 20 años de los ataques, se identificó dos nuevas víctimas: Dorothy Morgan, de Hempstead, Nueva York y otra víctima, cuyo nombre no se hizo público por requerimiento de su familia. En total, según las autoridades, murieron 2,977 personas. Esto sumados a los muertos en Nueva York, en el ataque al Pentágono en Washington, perdieron la vida 184 personas luego de que se estrellara el vuelo 77 de American Airlines.

Del mismo modo, murieron 40 pasajeros y miembros de la tripulación que estaban a bordo del vuelo 93 de United Airlines cuando el avión se impactó contra un campo cerca de Shanksville, Pensilvania. Se piensa que los criminales estrellaron el avión en ese lugar, y no en el Capitolio como tenían planeado, después de que los pasajeros y la tripulación intentaran retomar el control de la cabina de vuelo.

Por otro lado, son más de 6,000 personas que salieron heridas. Además, 19 secuestradores cometieron asesinato-suicidio en los cuatro ataques.

¿A QUIÉN SE LE ATRIBUYE LA RESPONSABILIDAD DEL ATAQUE DEL 11 DE SEPTIEMBRE?

Osama bin Laden era líder del grupo extremista islámico Al Qaeda cuando sucedieron los atentados del 11 de septiembre. Es así que se le atribuyó la responsabilidad de los ataques, alegando que su grupo estaba actuando en represalia ya que Estados Unidos apoyó a Israel, el papel del país norteamericano en la guerra del Golfo, además de la presencia militar estadounidense en el Oriente Próximo.