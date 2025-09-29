Tras el inicio de la primavera 2025, diversos distritos de Lima Metropolitana han experimentado temperaturas que oscilan entre los 15 y 16 grados Celsius, así como la existencia de humedad y lloviznas. Aunque la actual estación del año se caracteriza por el florecimiento de las plantas, el crecimiento de diversas especies y el ligero aumento de la temperatura, la persistente influencia de un fenómeno climatológico ha intensificado estos eventos. Sin embargo, luego de varios días de frío, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció la presencia de brillo solar en la capital peruana en las próximas horas, por lo que instó a que tomen sus precauciones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO HABRÁ BRILLO SOLAR EN LIMA, SEGÚN SENAMHI?

El inicio de la primavera en nuestro país trajo diversas variaciones en el clima para ciertos lugares, como el descenso de la temperatura, altos niveles de humedad y lloviznas dispersas. En el caso de Lima Metropolitana, los distritos perjudicados por estos eventos fueron San Martín de Porres, San Borja, Carabayllo, Miraflores, Surco y Barranco, debido a la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur, que se evidenció en el aumento de vientos fríos provenientes del litoral y en la persistente formación de nubosidad. Aunque, esta situación podría cambiar en las próximas horas conformen señalan los especialistas.

#AprendeConElSenamhi El incremento de la velocidad de viento en la costa es asociado principalmente a la intensificación y acercamiento del Anticiclón Pacífico Sur, que genera cobertura nubosa, presencia de niebla/neblina y ocurrencia de llovizna https://t.co/V2QGXN0AhW pic.twitter.com/Z4T141zZYv — Senamhi (@Senamhiperu) September 27, 2025

Según el representante del Senamhi, Matt Nieto, pronosticó que a partir del martes 30 de septiembre la capital empezará a experimentar la presencia de brillo solar. Sin embargo, no se descartan cielos nublados en las primeras horas de la jornada, sobre todo en las zonas cercanas al litoral. “En las primeras horas quizás tengamos más condiciones de cobertura nubosa, principalmente por la mañana, pero igualmente tenemos probabilidades de brillos solares al mediodía y horas de la tarde”, dijo el experto, compartido por Infobae.

¿CUÁNDO INICIA EL VERANO 2025 EN EL PERÚ?

El Senamhi informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que la primavera en nuestro país finalizará el próximo domingo 21 de diciembre de 2025 y dará paso a una de las temporadas más esperadas del año: la estación del verano, que iniciará ese mismo día a la 10:03 de la mañana. Eso no es todo, pues, es importante mencionar que las estaciones astronómicas cuentan con una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios.