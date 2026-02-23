El verano de 2026 se hace notar, acompañado de niveles muy elevados de radiación ultravioleta en diversas zonas costeras del país. Esta situación ha motivado que los expertos recomienden a la población extremar las precauciones para proteger la piel y prevenir afecciones. Ante estas altas temperaturas, muchos se preguntan cuándo dará comienzo la próxima estación del año. Por ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) publicó las fechas aproximadas de inicio de las cuatro estaciones astronómicas siguientes —otoño, invierno, primavera y verano— que traerán cambios en la temperatura. A continuación, te explicamos todo lo que conviene conocer al respecto.

EL DÍA EXACTO EN QUE ACABA EL VERANO

El Senamhi comunicó, mediante la plataforma oficial del Estado, que el verano en el país se prevé que concluya el 20 de marzo de 2026, dando lugar al inicio del otoño ese mismo día, con un descenso notable de las temperaturas. Cabe destacar que cada estación astronómica dura aproximadamente tres meses y su inicio se define por los solsticios y equinoccios. En las siguientes líneas te presentamos las fechas estimadas de las próximas temporadas en Perú:

Otoño: 20 de marzo de 2026

Invierno: 20 de junio de 2026

Primavera: 22 de septiembre de 2026

Verano: 21 de diciembre de 2026

¿CÓMO ES EL NUEVO APLICATIVO DE SENAMHI?

A través de una nota de prensa publicada en sus redes sociales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que lanzó su nuevo y novedoso aplicativo “Senamhi Perú Móvil”, con el objetivo de que la población nacional conozca en tiempo real y de manera sencilla el pronóstico meteorológico por diversas localidades, con datos sobre temperaturas, climas, precipitaciones, niveles de ríos, condiciones del mar y alertas, basados en información actualizada y validada por especialistas de dicha entidad.

De esta manera, esta herramienta permitirá mantener informada a la ciudadanía las 24 horas del día, los siete días de la semana, a fin de que puedan planificar sus actividades con total seguridad. Asimismo, para aquellos interesados en descargar la app, esta se encuentra disponible en todos los dispositivos móviles, ya sea mediante iOS (LINK) o Android (LINK). Para obtener el aplicativo en el teléfono y disfrutar de sus beneficios, solo deben acceder a la sección “Inicio” para consultar las condiciones climáticas actuales de su ubicación:

Para conocer los avisos meteorológicos, selecciona Clima.

Para revisar los avisos hidrometeorológicos, selecciona Hidro.

Para consultar las temperaturas mínimas, ingresa a Temperaturas.

Para conocer los riesgos climáticos en agricultura, selecciona Agro.