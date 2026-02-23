Por Kenyi Peña Andrade

El verano de 2026 se hace notar, acompañado de niveles muy elevados de radiación ultravioleta en diversas zonas costeras del país. Esta situación ha motivado que los expertos recomienden a la población extremar las precauciones para proteger la piel y prevenir afecciones. Ante estas altas temperaturas, muchos se preguntan cuándo dará comienzo la próxima estación del año. Por ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) publicó las fechas aproximadas de inicio de las cuatro estaciones astronómicas siguientes —otoño, invierno, primavera y verano— que traerán cambios en la temperatura. A continuación, te explicamos todo lo que conviene conocer al respecto.