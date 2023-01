La postergación de las clases escolares en todo el país, fueron descartadas por el ministro de Educación, Óscar Becerra. Además, remarcó que el inicio del año escolar 2023 está proyectado para el lunes 13 de marzo.

MIRA AQUÍ: Por qué ahora los días son más cortos

“No vamos a postergar las clases, en eso quiero ser muy claro. Las clases no se van a postergar”, indicó el titular del Minedu, durante la inspección de un colegio en San Juan de Miraflores.

Asimismo, manifestó que actualmente se están tomando las medidas necesarias para proteger los útiles escolares durante las diversas manifestaciones de protesta que se registran en el país.

“Lo primero que hemos hecho es detener la salida de camiones para evitar riesgos, porque se quiere evitar que se queden varados en mitad del camino. Esperamos que la razón y el diálogo se impongan y se abran paso para poder llegar a tiempo a la mayor cantidad de sitios”, aseveró.

Además, Óscar Becerra adelantó que se reuniría con los representantes del Sutep para examinar sus preocupaciones, que en gran medida son las preocupaciones del gobierno y del Ministerio de Educación.

“El diálogo y la razón se impone más temprano que tarde. Entiendo que estos manifestantes no son gratuitos, no son entusiastas; se necesita mucho dinero para mantener dinero para mantener a cientos en las calles y este dinero se está acabando”, sostuvo.