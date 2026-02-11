AÑO NUEVO CHINO 2026: cuándo inicia el Año del Caballo y qué significado tiene

El inicio del 2026 es un evento muy especial y esperado por la cultura china, con esto nos referimos a la celebración del Año Nuevo Chino. Una festividad milenaria que marca el inicio de un nuevo tiempo y es importante para regiones del este y el sudeste de Asia. Conocido también como Fiesta de la Primavera, tradicionalmente en este día se honraba a los antepasados, aunque según han ido pasando los años se ha convertido en un gran motivo de festejo y reunión. El año 2026 será representado por el Caballo, un signo que simboliza libertad, movimiento y energía inagotable. Si te interesa la cultura china, celebrar el Año Nuevo Chino, aquí te contamos cuándo inicia y más detalles importantes para conocer esta tradición.

¿Cuándo inicia el Año nuevo chino 2026?

A diferencia del calendario gregoriano, la celebración del Año Nuevo Chino no tiene una fecha fija, ya que se rige por los ciclos lunares, lo que hace que cada año comience en un día distinto. En el 2026 la fecha de inicio será el 17 de febrero y termina el 5 de febrero de 2027 . La festividad se extenderá durante 15 días.

Año Nuevo Chino 2026 ya tiene fecha: descubre cuándo inicia y qué animal lo representa

¿Qué animal representa el AÑo nuevo chino 2026?

El 2026 es el año del caballo. En la astrología china, el caballo es el séptimo animal del ciclo zodiacal de 12 años. Representa sabiduría, intuición y elegancia en la cultura china.

Con el inicio del Año del Caballo, el 2026 se perfila como un tiempo de cambios, dinamismo y nuevas oportunidades, impulsado por el carácter activo y decidido que simboliza este signo ancestral.

Por ello, según el horóscopo chino, este periodo es propicio para iniciar nuevas etapas y retomar proyectos personales y profesionales que habían quedado en pausa, así como para realizar cambios importantes en distintos ámbitos de la vida.

El Año Nuevo Chino de 2026 está cada vez más cerca, así que es importante conocer todo al respecto (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿Qué animal soy en el horóscopo chino?

Los 12 signos del horóscopo chino, en su respectivo orden, son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Además de asociarse con un animal, el año en que naciste también define el elemento que te corresponde, que puede ser Metal, Agua, Madera, Fuego o Tierra. Aquí, te presentamos el listado de animales en el que perteneces en el horóscopo chino de acuerdo a tu fecha de cumpleaños: