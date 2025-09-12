En nuestro país, uno de los símbolos patrios más importantes que llena de mucho orgullo e identidad nacional es el Himno Nacional. Por lo general, sus letras y melodías, que evocan libertad, esperanza y orgullo nacional, se ha convertido en un símbolo que trasciende muchas generaciones y se mantiene como una de las expresiones más emblemáticas de la identidad y unidad del país. De esta manera, con el objetivo de reafirmar el orgullo patrio, el Congreso de la República aprobó declarar cada 28 de septiembre el “Día del Himno Nacional del Perú”. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SE CELEBRARÁ EL “DÍA DEL HIMNO NACIONAL” EN PERÚ?

En la última sesión del Pleno del Congreso de la República, se aprobó, a través del Proyecto de Ley n° 7327/2023-CR, el Día del Himno Nacional del Perú cada 28 de septiembre de todos los años con 59 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones. De esta manera, según el reglamento, se tendrá que entonar el himno a las 12:00 p. m. en las instituciones públicas y privadas, centros educativos, universidades y centros de formación técnica. Eso no esto, en el caso de los medios de comunicación nacionales, regionales y locales, como la radio, televisión y plataformas digitales, estarán obligados a transmitir la ceremonia, asegurando que la conmemoración llegue a todo el país con un alcance masivo.

✅#Aprobado | 🇵🇪📜El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen que propone declarar Día del Himno Nacional del Perú el 28 de setiembre de cada año; el mismo que agrupa el Proyecto de Ley N° 7327/2023-CR, de autoría del congresista @waldemar_cerron. pic.twitter.com/yNZ51aLYPs — PerúLibreCongreso (@GP_PeruLibre) September 11, 2025

En cuanto a la ciudadanía, la creación del Día del Himno Nacional constituye una ocasión para revalorar la historia y transmitir a las nuevas generaciones el legado de los símbolos que dieron forma a la nación, así como sentirse orgullosos por toda la historia peruana. De hecho, la celebración se remonta al 28 de septiembre de 1821, cuando el Himno Nacional fue interpretado por primera vez por la soprano Rosa Merino, bajo la dirección del libertador José de San Martín. Es importante mencionar que, tras la aprobación del dictamen en el Congreso, el Poder Ejecutivo tendrá que publicarlo en el diario El Peruano en los próximos días para su respectiva implementación.

¿CUÁNDO SE CELEBRA EL “DÍA NACIONAL DE LOS PICARONES” EN EL PERÚ?

A través de la Resolución Ministerial n° 0337-2025-MIDAGRI, publicada el 8 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) oficializó la creación del “Día Nacional de los Picarones” que se celebrará cada tercer viernes de octubre de todos los años. Esta medida tiene como objetivo rescatar el valor de este postre típico, al mismo tiempo que refuerza la identidad culinaria del país y contribuye al desarrollo económico de los pequeños productores encargados de proveer los ingredientes fundamentales para su preparación.

Sin embargo, eso no es todo, pues, desde el gobierno de Dina Boluarte se busca promover la economía y mencionada fecha para que más personas consuman este tradicional postre peruano, así como fomentar el turismo, preservar las tradiciones culinarias y mayores oportunidades de mercado para los productores agrarios. “El Día Nacional de los Picarones es una forma de rendir homenaje a la creatividad culinaria peruana y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo de los agricultores que proveen los insumos esenciales para este dulce tradicional”, detalló el Midagri.