Durante agosto de 2026, miles de pensionistas y trabajadores del sector público recibirán sus depósitos de acuerdo con el cronograma oficial establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas y ejecutado por el Banco de la Nación, el cual define las fechas de pago para cada grupo de beneficiarios durante este mes. Las fechas varían según el régimen pensionario, la entidad pública o la inicial del apellido paterno, por lo que es importante revisar el calendario para evitar confusiones antes de acudir a una agencia o realizar cualquier operación bancaria, ya que cada beneficiario cuenta con un día específico para acceder a su dinero. Descubre cuándo corresponde el depósito en tu caso y conoce el calendario completo para este mes, incluyendo las fechas previstas para pensiones, remuneraciones y pagos a domicilio.

¿CUÁNDO COBRAN LOS PENSIONISTAS DE LA ONP?

Los afiliados al Decreto Ley N.° 19990 recibirán el depósito según la primera letra de su apellido paterno. El cronograma quedó organizado de la siguiente manera:

Lunes 10 de agosto: apellidos de la A a la C.

apellidos de la A a la C. Martes 11 de agosto: apellidos de la D a la L.

apellidos de la D a la L. Miércoles 12 de agosto: apellidos de la M a la Q.

apellidos de la M a la Q. Jueves 13 de agosto: apellidos de la R a la Z.

Además, quienes cuentan con el servicio de pago a domicilio recibirán su pensión entre el 17 y el 26 de agosto, mientras que el viernes 14 de agosto se realizará el depósito para los pensionistas de convenios internacionales y para quienes pertenecen a los regímenes contemplados en la Ley N.° 27803, el Decreto Ley N.° 18846, la Ley N.° 30003 para pensionistas pesqueros y la Ley N.° 26790 del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, según informa La República.

(Fuente: El Peruano)

¿EN QUÉ FECHAS COBRARÁN LOS PENSIONISTAS DE LA LEY N.° 20530?

Las personas comprendidas en este régimen recibirán el depósito de acuerdo con la institución pública a la que pertenecen. El calendario quedó distribuido de la siguiente manera:

Viernes 14 de agosto: Educación, universidades públicas, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales mediante sus Unidades Ejecutoras, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.

Educación, universidades públicas, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales mediante sus Unidades Ejecutoras, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas. Lunes 17 de agosto: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. Martes 18 de agosto: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Reniec.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Reniec. Miércoles 19 de agosto: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

(Fuente: El Peruano)

¿CUÁNDO RECIBIRÁN SU SUELDO LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO?

El cronograma para el pago de remuneraciones también fue organizado de acuerdo con las entidades públicas. Los depósitos se realizarán en las siguientes fechas:

Jueves 20 de agosto: Educación, incluidas las universidades públicas, Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales mediante sus Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.

Educación, incluidas las universidades públicas, Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales mediante sus Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas. Viernes 21 de agosto: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores.

Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores. Lunes 24 de agosto: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Martes 25 de agosto: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia (JNJ), Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Tribunal Constitucional.

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