Octubre 2025 ofrece a los peruanos una serie de celebraciones religiosas y cívicas como, por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros, el Combate de Angamos y el Día de la Canción Criolla. Sin embargo, en distintas regiones del país también se celebran sus propias efemérides, las cuales llenan de orgullo a sus habitantes y se conmemoran con una gran variedad de comidas y danzas típicas. En ese contexto, una importante provincia peruana contará con un feriado el próximo 24 de octubre, que permitirá a la ciudadanía también de disfrutar de eventos cívicos, culturales y deportivos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿EN QUÉ PROVINCIA PERUANA SERÁ FERIADO ESTE 24 DE OCTUBRE?

Según la Ley n.º 13293, promulgada en 1960, miles de ciudadanos podrán disfrutar de un feriado debido al aniversario de la provincia de San Román, Juliaca, este 24 de octubre. Durante este día, en el que se conmemora el 99.º aniversario de su creación política, la municipalidad de dicho lugar, junto a otras instituciones, lleva a cabo diversas actividades tradicionales, como desfiles, ceremonias, presentaciones de música, bailes, entre otros, con el objetivo de fortalecer su identidad y promover el sentido de pertenencia entre sus habitantes.

Asimismo, este 24 de octubre, diferentes establecimientos e instituciones locales no atenderán al público, siendo los más beneficiados con este disposición los trabajadores del sector público. De hecho, este 2025, la efeméride cae viernes, por lo que tendrán un fin de semana largo para descansar y festejar el aniversario de San Román. En el caso del sector privado, el otorgamiento del descanso se realizará previo acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. Es importante mencionar que, durante este día feriado, la ciudad recibirá la visita de turistas nacionales y extranjeros, lo que contribuirá al impulso de su economía local.

¿CUÁNTO TIENEN QUE PAGARTE POR TRABAJAR EN FERIADO?

Según el artículo 4 del Decreto Legislativo nº 713, los trabajadores tienen derecho a obtener por el feriado nacional la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo, es decir, que te pagarán sin tener que ir a trabajar. Por su parte, las personas que les corresponda laborar en este día inhábil (remoto o presencial) tendrán el beneficio de la remuneración triple, como un sueldo habitual por el día feriado, el pago por la jornada laborada y una bonificación extra por trabajar en día festivo.

Es importante mencionar que si un feriado cae el mismo día del descanso semanal, ambos se superponen. Conforme señala el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solo sería un día de descanso y el colaborador no obtendría ningún pago adicional, a menos que sea el Día del Trabajo, pues en caso coincida con el día en que un empleado descansa, sí tendría derecho a recibir una remuneración de dos pagos diarios: por el feriado y el día de descanso semanal.

Por último, este beneficio está amparado por la normativa laboral vigente, y su incumplimiento por parte del empleador constituye una infracción muy grave. Es decir, si un trabajador no recibe el pago correspondiente, puede presentar una denuncia ante Sunafil. Las sanciones para las empresas pueden superar los 240 mil soles, dependiendo de su tamaño y del número de trabajadores afectados.