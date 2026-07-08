Fecha confirmada: La esperada continuación animada de la legendaria serie de Nickelodeon llegará al streaming este próximo 25 de julio. (Foto: Paramount Plus)
Fecha confirmada: La esperada continuación animada de la legendaria serie de Nickelodeon llegará al streaming este próximo 25 de julio. (Foto: Paramount Plus)
Por Paolo Valdivia

El universo de las cuatro naciones está listo para expandirse como nunca antes. Paramount+ ha sacudido las redes sociales con el lanzamiento del tráiler oficial de “Avatar Aang: The Last Airbender”, la esperada película animada que continuará las aventuras del icónico monje que devolvió el equilibrio al mundo. Con una animación renovada y un tono que promete apelar tanto a los nostálgicos como a las nuevas generaciones, el filme ya tiene fecha de estreno confirmada para este 25 de julio.

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