El universo de las cuatro naciones está listo para expandirse como nunca antes. Paramount+ ha sacudido las redes sociales con el lanzamiento del tráiler oficial de “Avatar Aang: The Last Airbender”, la esperada película animada que continuará las aventuras del icónico monje que devolvió el equilibrio al mundo. Con una animación renovada y un tono que promete apelar tanto a los nostálgicos como a las nuevas generaciones, el filme ya tiene fecha de estreno confirmada para este 25 de julio.

Tráiler oficial

¿De qué trata la nueva película de Avatar Aang?

La trama nos sitúa algunos años después de los eventos de la serie original. Aunque Aang y sus aliados lograron poner fin a la Guerra de los Cien Años, el camino hacia la paz duradera no será sencillo. El tráiler nos muestra a un Aang más maduro lidiando con las consecuencias del conflicto y los desafíos de unificar a un mundo dividido. “Encontré aliados de cada nación y juntos terminamos la guerra”, se escucha decir al protagonista, introduciendo una época donde la armonía total se ve amenazada por facciones que buscan el poder que solo los maestros de los elementos poseen.

El esperado regreso del “Team Avatar” original

Uno de los puntos más altos del avance es la confirmación de que volveremos a ver en acción al equipo original en su etapa adulta. Katara, Sokka, Toph y Zuko acompañarán nuevamente al Avatar en esta travesía. Además de las imponentes secuencias de combate elemental, el tráiler deja espacio para el clásico humor de la franquicia, incluyendo bromas sobre el renovado aspecto físico de los personajes y la inconfundible dinámica de compañerismo que convirtió a la serie de Nickelodeon en un clásico de culto.

Fecha de estreno de “Avatar Aang” en Paramount+

La espera está muy cerca de terminar. “Avatar Aang: The Last Airbender” se estrenará en exclusiva de forma global el próximo 25 de julio a través de la plataforma de streaming Paramount+. Bajo el sello de Nickelodeon Movies y Avatar Studios, esta producción promete ser uno de los eventos animados más grandes del año, buscando sanar el pasado y construir un nuevo mundo de la mano de los creadores originales.

Lista de Personajes Confirmados

Aang: El Avatar y último maestro aire, quien ahora debe guiar al mundo en una era de reconstrucción y mantener la armonía ganada.

El Avatar y último maestro aire, quien ahora debe guiar al mundo en una era de reconstrucción y mantener la armonía ganada. Katara: Maestra agua del Polo Sur, aliada clave y apoyo fundamental de Aang en la sanación del mundo.

Maestra agua del Polo Sur, aliada clave y apoyo fundamental de Aang en la sanación del mundo. Sokka: El ingenioso guerrero de la Tribu Agua, aportando su liderazgo estratégico (y el clásico toque de humor).

El ingenioso guerrero de la Tribu Agua, aportando su liderazgo estratégico (y el clásico toque de humor). Zuko: El Señor del Fuego, enfocado en mantener la paz en su nación y cooperar con las demás tras los errores de su linaje.

El Señor del Fuego, enfocado en mantener la paz en su nación y cooperar con las demás tras los errores de su linaje. Toph: La poderosa maestra tierra que revolucionó el control del metal, lista para la acción junto al equipo.

Ficha Técnica