Si tu licencia de conducir ya venció, pero se encuentra dentro del periodo de prórroga establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), recuerda realizar el proceso de revalidación antes de que termine el año.

La vigencia de las licencias de conducir profesionales de clase A (para vehículos mayores), a través del Decreto Supremo N° 018-2022-MTC fue ampliada por el MTC. La norma establece que los brevetes de la clase A, categoría II-a, II-b, III-a, III-b, III-c, que tengan fecha de vencimiento entre el 1 de enero de 2020 y 30 de diciembre de 2022, tienen plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

Con el propósito de agilizar el proceso de emisión de estos títulos habilitantes, el ministerio ha implementado una serie de medidas en favor de los conductores. Por ejemplo, aquellos que tengan su brevete profesional y no cuenten con infracciones graves o muy graves en su récord del conductor pueden realizar el trámite de revalidación sin necesidad de rendir el examen de conocimientos.

Asimismo, tanto los exámenes como el proceso de emisión para renovar la licencia se pueden realizar en cualquier región del país, sin restricción respecto a la dirección del domicilio que aparece en el documento de identidad del conductor.

Por otro lado, el MTC ha habilitado la opción de poder obtener la licencia de conducir electrónica desde cualquier parte del país. Solo necesitas un dispositivo electrónico como una laptop o un celular con conexión a Internet y seguir los pasos que explicamos en el siguiente video tutorial.

MIRA AQUÍ: Feriados y días no laborables 2023 en Perú

Cabe resaltar que, si aún no realizas tu procedimiento de revalidación no esperes el último día para tramitar la revalidación y así evitar cualquier molestia. Puedes empezar desde ahora con el trámite, pues no hay un plazo mínimo previo para iniciar dicho procedimiento.