Jungkook de BTS, el ídol más joven de la banda continúa en su nueva faceta como vampiro, tal y como lo mostró en su proyecto cinematográfico individual. El 17 de agosto (kst), el integrante lanzó la película conceptual de la sesión de fotos con la que se abrirá una nueva etapa en la historia de Bangtan. Definitivamente Army enloquece con esta sesión de fotos: “Me, myself and Jung Kook”. ¿Recordaremos a crepúsculo? Aquí te contamos, todos los detalles.

El famoso Golden Maknae de BTS continúa manteniendo a ARMY emocionado al mostrar avances de su próximo proyecto.

“Me, Myself and Jungkook” presenta un concepto cinematográfico lleno de misterio, obscuridad y encanto. Recientemente, la red social de BTS sorprendió a sus fans, al compartir una foto de Jungkook en la que el ídol está vestido de vampiro.

La reacción de los fanáticos de la boyband más famosa del K-pop, ha sido sorprendente pero la emoción crece a medida de que BigHit continúa revelando más de lo que veremos en el Photo Folio del cantante.

En teasers anteriores, el famoso cantante coreano recordó a los fanáticos de “Crepúsculo” y otros trabajos sobre misteriosas criaturas “chupasangre” en una nueva imagen de “Me, Myself and Jungkook”.

El proyecto se lanzará el día del cumpleaños de la estrella del K-pop y depende de él para participar activamente en el proceso creativo.

¿CUÁNDO PODREMOS VER ‘ME, MYSELF AND JUNGKOOK’?

Jungkook mostró una faceta que sus fans desconocían en este proyecto, donde podemos verlo lleno de misterio; quién sería el primero en realizar una serie de sesiones individuales de BTS.

Como se mencionó anteriormente, la versión completa está programada para el cumpleaños del artista, que es el 1 de septiembre de 2022. Como dato extra para ARMY: El mismo día también se publicará la histórica edición de Rolling Stone, que traerá un anuncio de felicitación dedicado al ídolo.

Según K-media y confirmado por Hybe, Jungkook estuvo involucrado en la creación de la foto; desde la planificación hasta la selección de conceptos, ropa y accesorios.

El ídol de 24 años también apareció en los créditos de la película conceptual “Time difference” como artista y creador.

¿DE QUÉ TRATA ESTE NUEVO PROYECTO DE JUNGKOOK?

El integrante de BTS, indicó haber escogido como temática la palabra ‘intenso’, característica que no había mostrado hasta ahora, desde su perspectiva. Esa palabra clave fue reinterpretada por el ídolo a su propio estilo para completar un look atípico en él.

Ahora es momento de conocer un nuevo concept film que está causando furor en todo ARMY, pues el look de Jungkook es sumamente atractivo y misterioso al mismo tiempo.

Los fanáticos de BTS, celebraron los detalles que sucedieron a la imagen de temática ‘vampiresca’ y los más recientes contenidos lanzados por Hybe. Esto debido a que se trata de un proyecto que marcará una nueva etapa en la historia de Bangtan.

Mira aquí: Me, Myself, and Jung Kook; ‘Time Difference’ Concept Film