BTS es la banda de chicos más famosa del K-pop. A pesar de haberse tomado un descanso el año pasado, no querían dejar sin alegrar y emocionar a Army, es por eso que decidieron recopilar los momentos más inéditos no solo de sus conciertos, sino también sesión de fotos y vivencias más memorables de los últimos meses ¿Estás listo para este recorrido? Todos los detalles, en esta nota.

Jungkook, J-Hope, Jin, RM, V, Jimin y Suga lanzaron “BTS Memories of 2021″, el cuál es un recuerdo de los instantes más asombrosos de su carrera durante los últimos meses. BIGHIT estrenó un teaser con avances de los momentos que fueron elegidos como los más memorables y que ARMY amará ver.

¿CUÁNDO SE ESTRENA BTS ‘MEMORIES OF 2021′ EN FORMATO BLU RAY?

Este nuevo artículo de colección se puede comprar en formato DVD o Blue-ray. Como en años anteriores, podrás adquirirlo a través de Weverse Shop. La preorden empezó el 26 de julio, pero BTS Memories of 2021 tuvo su estreno en tres fechas diferentes, según el formato elegido, siendo la última en blu ray:

BTS Memories of 2021 (DVD): 19 de agosto para Corea del Sur y 21 de septiembre para Japón

BTS Memories of 2021 (Digital code): 19 de agosto para Corea del Sur y Japón

BTS Memories of 2021 (Blu-ray): 22 de septiembre para Corea del Sur y 12 de octubre para Japón.

¿QUÉ ES BTS ‘MEMORIES OF 2021′?

Cada año, BTS lanza un DVD en donde reúne todos los momentos que no se vieron de los eventos más importantes que la banda tuvo que cubrir a lo largo del año anterior, por lo que en “BTS Memories of 2021″ podremos ver a Bangtan en sus sesiones de fotos, su participación en los Premios Grammy 2021, filmaciones de videos musicales como Permission to Dance, discursos en la ONU y más.

Asimismo, incluyen escenas de su premio como Artista del Año en los American Music Awards, ensayos, recuerdos de los conciertos Permission To Dance On Stage y más momentos memorables que captaron las cámaras y que ARMY aún no ha visto.

El “BTS Memories of 2021″ contiene portada anillada, photobook, photocard, set de fotos y más sorpresas para ARMY.