BTS ‘Yet to Come’ en Busan EN VIVO: a qué hora y dónde ver el concierto de la boyband

Una de las bandas más importantes de todos los tiempos de Corea del Sur brindará un espectáculo en vivo llamado BTS ‘Yet to Come’, en un evento en el que ARMY estará invitado completamente gratis. Es por ello que en esta nota te contaremos los detalles que debes conocer sobre este concierto que brindará la boyband surcoreana que goza de una millonada de fanaticada en todo el mundo.

CUÁNDO SERÁ EL CONCIERTO ‘YET TO COME’ DE BTS

El concierto online y presencial de BTS ‘Yet to Come’ en Busan, Corea del Sur se llevará a cabo el próximo sábado 15 de octubre a través de Weverse Live.

Debes tener en cuenta que para poder acceder a Weverse Live debes tener un usuario en la página.

El concierto ‘Yet to Come’ será completamente gratis.

A QUÉ HORA VER CONCIERTO ‘YET TO COME’ DE BTS

Los horarios para ver el concierto online y presencial de BTS ‘Yet to Come’ en Busan, Corea del Sur varían del país en el que te encuentras. Es por ello que aquí te brindamos una lista de los horarios para ver esta importante presentación de una de las bandas más importantes del mundo.

Colombia: sábado 15 de octubre 4:00 a.m.

México: sábado 15 de octubre 4:00 a.m.

Argentina: sábado 15 de octubre 6:00 a.m.

Perú: sábado 15 de octubre 4:00 a.m.

Chile: sábado 15 de octubre 6:00 a.m.

DONDE VER EL CONCIERTO ‘YET TO COME’ DE BTS

Como se menciona líneas arriba, el concierto online y presencial de BTS ‘Yet to Come’ en Busan, Corea del Sur será completamente gratis para ARMY y podrá ser disfrutado por cualquier persona a través de la plataforma Weverse Live, donde debes tener un usuario en la página para poder acceder.

QUÉ ES ‘YET TO COME’ DE BTS

‘Yet to Come’ es una canción del grupo surcoreano BTS lanzada el 10 de junio de 2022 a través de Big Hit y Universal Music Group como el sencillo principal de su primer álbum antológico Proof. Musicalmente, pertenece al género alternative hip hop y su letra aborda la reflexión del grupo sobre su carrera desde 2013 y cómo miran al futuro.

«Yet to Come (The Most Beautiful Moment)» es su primer sencillo original en coreano desde «Life Goes On» (2020). En su país, en general, recibió comentarios positivos por parte de los críticos.

QUÉ ES BTS

BTS es un grupo surcoreano que goza de gran popularidad en todo el mundo y que tiene uno de los grupos de fans más conocidos del mundo.

BTS está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. La banda debutó el 13 de junio de 2013, bajo la compañía Big Hit Entertainment, con la canción “No More Dream”, incluida en su primer sencillo “2 Cool 4 Skool”.

Pese a este lanzamiento, BTS alcanzaría la fama en el año 2015, con sus lanzamientos de la serie The Most Beautiful Moment in Life: Part 1 (2015), Part 2 (2016), y Young Forever (2016).

Estos 7 jóvenes han demostrado su talento en los escenarios, quienes se han hecho acreedores de varios premios en importantes ceremonias, no solo de Corea del Sur, sino en galas internacionales importantes como Billboard.

Los miembros fueron incluidos en la edición internacional de la revista Time como “Líderes de la nueva generación”, y fueron parte de la lista de las personas más influyentes del mundo en 2019.

Además de ello, Forbes Corea los reconoció como las celebridades más destacadas del país en 2018 y 2020, en tanto que el grupo se posicionó en el número 43 de la Forbes Celebrity 100 de 2019 como una de las boy bands con mayores ingresos del mundo.

Este 2020, la boy band surcoreana inició bien el año con el lanzamiento de su álbum musical “Map of the Soul: 7″.