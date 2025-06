Llegó el mes de junio y con ello una buena noticia para todos los seguidores de la famosa banda de kpop, BTS. La agrupación está próximo a celebrar un año más de aniversario pero también seremos testigos del ansiado regreso de todos sus integrantes, después de dos años marcados por una pausa debido al sevicio militar obligatorio en Corea del Sur.

ARMY inicia la cuenta regresiva para que Jimin, Jungkook, Suga, RM y V, los últimos en completar su servicio, se unan a Jin y J-Hope para celebrar juntos el aniversario número 12. Esta celebración anual se ha convertido en una tradición imprescindible tanto para la boyband como para sus fanáticos. Aunque la fecha central es el 13 de junio, día del aniversario del debut de BTS (13 de junio de 2013), las actividades del FESTA suelen comenzar a inicios de junio, extendiéndose por una o dos semanas. ¿Qué se anunció para la celebración especial? Aquí te lo contamos

BTS lanza su cómic: ¿desde cuándo se podrá adquirir? | Foto: BTS / Facebook

ESTO SE SABE DEL INICIO DEL BTS FESTA 2025 EN JUNIO

El BTS FESTA 2025 dio inicio el 1 de junio. La apertura oficial se realizó cuando Jin apareció en una transmisión en vivo a través de Weverse junto a J-Hope, ambos hicieron un divertido sketch en un set que simuló un noticiero dando noticias de lo que será su mes de aniversario. El FESTA de este año tendrá eventos presenciales como contenido online que promete emocionar y sorprender a todo el ARMY.

Este año, el lema que acompaña a la Festa es “Twelve O’Clock”, haciendo referencia a su canción “00:00 (Zero O’Clock)”, del álbum ‘Map of the Soul: 7‘. Jin explicó que este tema simboliza un nuevo comienzo y representa el futuro que BTS compartirá con sus fans.

El cierre del BTS Festa 2025 será el evento especial los días 13 y 14 de junio en el KINTEX 2 Exhibition Center, en Goyang, Corea del Sur.

Durante las dos semanas del FESTA, desde el 1 hasta el 14 de junio, se irán publicando contenidos exclusivos que incluyen fotos inéditas, videos detrás de cámaras, entrevistas y más sorpresas por el aniversario.

El concierto final de la gira mundial de J-Hope, denominado “HOPE ON THE STAGE FINAL”, coincide con los días de celebración del FESTA, el 13 y 14 de junio. Ese se llevará a cabo en el estadio principal del Complejo Deportivo de Goyang, muy cerca del KINTEX.

J-Hope anunció la fecha de lanzamiento de su nueva canción. (Foto: Instagram)

¿Ya salió BTS del servicio militar?

El miembro mayor de la banda BTS, Jin, fue el primer integrante en completar su servicio militar en junio de 2024. Luego, J-Hope fue el siguiente en salir del ejército en octubre del mismo año. Para este mes de junio, se espera que RM, Jimin, V y Jungkook también hayan sido dados de baja, justo a tiempo para una posible reunión completa de los siete miembros antes del esperado comeback grupal en 2025-2026.