A nivel global incluso, hoy el Perú como nación llama la atención debido a la cantidad de asuetos otorgados a una población que mensualmente los gozan considerando la calendarización de diversos acontecimientos. En ese sentido, el noviembre iniciado se presenta como un periodo donde los feriados resaltan, y benefician a millones de ciudadanos buscando brindarles descanso remunerado a nivel nacional.

ESTOS SON LOS FERIADOS QUE HABRÁN EN PERÚ DURANTE NOVIEMBRE 2025

Como cada año, los feriados son recibidos por los sectores laborales del Perú, con gran regocijo y satisfacción debido al otorgamiento de descansos remunerados que curiosamente solo ocurre una vez durante cada noviembre, y tras la conmemoración del Combate de Angamos.

Al respecto, te contamos que dicho mes solo abarca, y en cuanto a asuetos se refiere, la celebración de jornada libre correspondiente al Día de Todos los Santos, y únicamente sin venir acompañado de otras consideradas como no laborables.

En relación a la lista de feriados nacionales que figuran calendarizados en Perú, resulta importante destacar que luego del 1 de noviembre, millones de ciudadanos terminarán gozando de los últimos 3 asuetos con descanso remunerado.

Feriados en noviembre 2025 en Perú: conoce todos los días no laborables del mes y prepárate para hacer planes. (Foto: composición GEC)

ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PAÍS GOZARÁN DE FIN DE SEMANA LARGO ANTES DE LA CULMINACIÓN DE CLASES 2025

Se acerca la culminación del 2025, y junto a ello la conmemoración de las últimas jornadas festivas por diversos motivos, siendo los docentes y estudiantes de escuela estatal y privada sobre territorio peruano, quienes a inicios del mes de diciembre, gozarán de hasta 4 días libres, y previos al fin del presente Año Escolar.

Tras el 1 de noviembre, dicha población estará beneficiándose con el otorgamiento de los últimos feriados nacionales, y así disfrutar del lunes 8 y martes 9 de diciembre como asuetos calendarizados que de manera extraordinaria, llegan luego del sábado y domingo donde no hay clases oficialmente.

Es de esta forma que previo a la finalización del Año Escolar 2025, los docentes y alumnos peruanos de colegios públicos y privados, terminarán gozando a nivel nacional de fin de semana largo que reúne a las 4 fechas mencionadas, mientras la jornada del 25 del mismo duodécimo mes, representa la Navidad conmemorada incluso a nivel global.

POR ESTA RAZÓN EL FERIADO DEL 8 DE DICIEMBRE ES CELEBRADO EN PERÚ

En algunas semanas llegará el último mes del año en 2025, y con ello también la celebración del primero de los únicos 3 feriados que restan por favorecer a millones de peruanos, entre ellos los trabajadores tanto del sector público como privado, siendo el 8 de diciembre una fecha festiva que desde hace dos años viene acompañada por efemérides patriótica de gran relevancia.

Al respecto, resulta importante tener en cuenta que desde el 2022, el listado de feriados nacionales establecidos por ley y refrendados mediante el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, establece el cumplimiento de hasta 16 días con descanso remunerado obligatorio a los cuales se les ha sumado este año un total de 2 no laborables, y uno a inicios del próximo.

En relación al 8 de diciembre de cada año, y que en 2025 cae lunes, la Inmaculada Concepción de María viene a representar el feriado nacional católico celebrado 9 meses antes del Nacimiento de la Virgen (8 de setiembre), y proclamado como dogma católico en 1854.

Oraciones a la Inmaculada Concepción para este 8 de diciembre

Dicha declaración y creencia sostiene que la Madre de Dios estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concebimiento por los méritos de su hijo Jesucristo, y avalado por 2 mil años de tradición cristiana.

Cabe resaltar, que a partir de 2022, por primera vez el feriado nacional del Día de la Inmaculada Concepción, es conmemorado un día antes de la Batalla de Ayacucho, generando así que los trabajadores públicos y privados gocen hoy de un fin de semana largo entre el sábado 6 y martes 9 de diciembre 2025.

ESTA ES LA GRAN DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE UN DÍA NO LABORABLE Y UN FERIADO NACIONAL EN PERÚ

Las leyes en Perú empezaron a calendarizar los feriados desde 1991, y los días no laborables según decretos supremos como el 011 de 2024, estando ambos conceptos destinados a beneficiar a los trabajadores del sector público y también privado, pero con variaciones entre sí de acuerdo a lo establecido también por el Decreto Legislativo 713.

Teniendo en cuenta ambos términos, podemos definir que la diferencia entre ambos radica en que el primero de los mencionados corresponde a fechas festivas celebradas anualmente bajo normativa, y terminan convirtiéndose en un derecho al descanso remunerado, mientras el segundo forma parte de disposiciones gubernamentales establecidas para favorecer a instituciones del Estado, y deben ser compensadas en días inmediatos posteriores al goce de la jornada puntual.

La finalidad de decretar los días no laborables compensables, según el Decreto Supremo 011, tiene por objetivo el de fomentar el turismo interno, y en la mayoría de los casos construir un puente festivo que signifique mayor impacto en la promoción de la actividad turística y receptiva, mientras los feriados nacionales calendarizados figuran fijados con anticipación y terminan formando parte de un cronograma establecido para el descanso de los trabajadores como un derecho laboral.

¿Cuántos feriados y días no laborables hay en lo que resta del 2025?. (Fuente: iStock)

EL CALENDARIO OFICIAL DE FERIADOS QUE HAY EN PERÚ DESDE 1991 Y AÑOS RECIENTES