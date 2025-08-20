La mayoria de personas se organizan para disfrutar con sus familias, amigos o seres queridos los días de descanso en Chile. Por ello, son varios los días feriados marcados en el calendario durante el año 2025, especialmente aquellos que configuran un fin de semana largo.

Prepárate para marcar tu calendario, porque el 2025 es un año lleno de oportunidades para descansar, explorar y crear recuerdos inolvidables en Chile.

Todos los Feriados Nacionales en Chile este 2025:

Miércoles, 1 de Enero: Año Nuevo

Viernes, 18 de Abril: Viernes Santo

Sábado, 19 de Abril: Sábado Santo

Jueves, 1 de Mayo: Día Nacional del Trabajo

Miércoles, 21 de Mayo: Día de las Glorias Navales

Viernes, 20 de Junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas

Domingo, 29 de Junio: San Pedro y San Pablo

Domingo, 29 de Junio: Elecciones Primarias Presidenciales y Parlamentarias

Miércoles, 16 de Julio: Día de la Virgen del Carmen

Viernes, 15 de Agosto: Asunción de la Virgen

Jueves, 18 de Septiembre: Independencia Nacional

Viernes, 19 de Septiembre: Día de las Glorias del Ejército

Domingo, 12 de Octubre: Encuentro de Dos Mundos

Viernes, 31 de Octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Sábado, 1 de Noviembre: Día de Todos los Santos

Domingo, 16 de Noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias

Lunes, 8 de Diciembre: Inmaculada Concepción

Domingo, 14 de Diciembre: Elecciones Presidenciales (Segunda Vuelta)

Jueves, 25 de Diciembre: Navidad

Feriados del mes de agosto de 2025

Según el calendario del año 2025, el próximo feriado será el viernes 15 de agosto , que se conmemora la Asunción de la Virgen. Esta fecha, trae como beneficio el siguiente fin de semana largo.

Todos los feriados que quedan en 2025

Repasa a continuación el listado completo con todos los días feriados que quedan en el año 2025:

Viernes 15 de agosto



Jueves 18 de septiembre (Irrenunciable)

Viernes 19 de septiembre (Irrenunciable)

Domingo 12 de octubre



Viernes 31 de octubre



Sábado 1 de noviembre



Domingo 16 de noviembre (Legal e irrenunciable)

Lunes 8 de diciembre



Domingo 14 de diciembre (Legal e irrenunciable)

Jueves 25 de diciembre (Irrenunciable)

¿Qué son los feriados irrenunciables?

Se le dice feriado irrenunciable a un día en el cual un empleado no debe trabajar bajo ninguna circunstancia. Este tipo de feriado se establece para conmemorar festividades nacionales o internacionales. Además, el empleador no puede acordar con sus trabajadores que laboren en ese día, ya que podría recibir fuertes castigos. De esta manera, solo existen ciertos sectores que son conocidos como actividades esenciales los cuales pueden operar durante estos días.

¿Quiénes pueden trabajar durante los feriados irrenunciables?

Los que pueden laborar durante estos feriados son todos aquellos que cuenten con un restaurante, club nocturno, supermercados o establecimiento de entretenimiento como cine, discoteca o un circo.

Cabe resaltar que se entenderá como restaurante todo aquel establecimiento que tenga las características básicas de este, incluso si tiene una denominación diferente. Entonces, las fuentes de soda y las pastelerías que incluyan consumo de alimentos en el mismo local, también formarán parte de esta categoría. Por lo tanto, según la Dirección del Trabajo, los trabajadores que trabajarán en un feriado irrenunciable son: