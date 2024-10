El Gobierno del Perú decretó tres nuevos días no laborables para los trabajadores del sector público y privado. Aprovecha al máximo los feriados oficiales y días no laborables para realizar diversas actividades con amigos y/o familia, como salir a viajar, pasear, descansar en casa, entre otras cosas.

Si bien el mes de octubre nos trajo un feriado largo y compuesto por un día no laborable y un feriado nacional; el resto del mes no cuenta con ningún día de descanso oficial. En la siguiente nota te brindamos la lista de días no laborables próximos y feriados oficiales del 2024.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO FERIADO DEL AÑO 2024 EN PERÚ Y QUÉ SE CELEBRA?

El próximo feriado nacional que tiene lugar en el Perú es el 1 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de todos los santos.

¿Por qué el Día de todos los santos se celebra cada 1 de noviembre?

¿EL 31 DE OCTUBRE SERÁ DÍA NO LABORABLE O FERIADO?

El 31 de octubre del 2024 no es día no laborable ni feriado; cabe resaltar que al momento el Gobierno no ha anunciado ninguna medida respecto a la fecha. A continuación, consulta los feriados y días no laborables restantes para este año.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES QUE RESTAN EN EL 2024?

Lunes 7 Octubre: Día no laborable para el sector público

Martes 8 Octubre: Combate de Angamos (Feriado)

Viernes 1 Noviembre: Día de Todos los Santos (Feriado)

Jueves 14 de noviembre: Día no laborable para el sector público y privado

Viernes 15 de noviembre: Día no laborable para el sector público y privado

Sábado 16 de noviembre: Día no laborable para el sector público y privado

Viernes 6 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 Diciembre: Inmaculada Concepción (Feriado)

Lunes 9 Diciembre: Batalla de Ayacucho (Feriado)

Lunes 23 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 Diciembre: Navidad (Feriado)

Lunes 30 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 Diciembre: Día no laborable para el sector público

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable: El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.

¿POR QUÉ FUE FERIADO EL 8 DE OCTUBRE?

El 8 de octubre se conmemora un aniversario más del Combate de Angamos. Se trata de un evento que se dio en plena Guerra del Pacífico, donde los ejércitos de Perú y Chile se enfrentaron entre 1879 y 1883.

En este combate fue capturado el monitor Huáscar, el buque de guerra más importante que tenía el Perú. Además, falleció el almirante Miguel Grau Seminario, considerado uno de los héroes más importantes de la historia republicana de nuestro país.

Él comandó el monitor Huáscar, con el que logró combatir la escuadra chilena -que era más poderosa- durante varios meses. Grau nunca se rindió y terminó cayendo el 8 de octubre de 1879 en la batalla de Angamos ante dos unidades de Chile.

FERIADO LARGO DE OCTUBRE DE 2024

Tras superar septiembre, donde no hubo ningún feriado nacional, los ciudadanos disfrutaron de un feriado largo en octubre, exactamente entre el sábado 5 y el martes 8 de octubre.

Esto se debe gracias a que el martes 8 de octubre es feriado debido a la conmemoración del Combate de Angamos. Entonces, con el objetivo de tener un feriado largo, el gobierno decretó que el lunes 7 de octubre sea un día no laborable para el sector público, lo cual si se suma al sábado 5 y domingo 6, que son días habituales de descanso, será posible tener 4 días libres seguidos.