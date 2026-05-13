El año 2026 promete un calendario astronómico especialmente llamativo para quienes siguen de cerca los fenómenos del firmamento. Entre los eventos más esperados figuran los eclipses solares totales y el constante ciclo de las fases de la Luna, que marcarán el ritmo de observación del cielo a lo largo de los meses. Este tipo de registro lunar se ha convertido en una herramienta de referencia no solo para aficionados a la astronomía, sino también para quienes asocian las fases lunares con actividades cotidianas como la jardinería o incluso decisiones personales vinculadas a fechas específicas. En ese contexto, el calendario lunar 2026 reúne las principales efemérides del año y sirve como guía para identificar los momentos más relevantes del comportamiento lunar y solar. Además, se han previsto algunos eventos astronómicos adicionales visibles durante lo que resta del mes de mayo, que podrán ser observados desde distintas regiones del mundo.
30 de mayo: Luna de Fresa.
29 de junio: Luna del Ciervo.
28 de julio: Luna del Esturión.
27 de agosto: Luna de Cosecha.
25 de septiembre: Luna del Cazador.
25 de octubre: Luna del Castor.
24 de diciembre: Luna Fría (Una Navidad iluminada por el plenilunio).
Eclipse Solar Total (12 de agosto de 2026): El evento del año. Cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Será el primer eclipse total en Europa en décadas.
Eclipse Lunar Parcial (28 de agosto de 2026): Visible en América, Europa y África.
Enero: Nueva (18) | Llena (3)
Febrero: Nueva (17) | Llena (1)
Marzo: Nueva (18) | Llena (3)
Abril: Nueva (17) | Llena (1 y 30)
Mayo: Nueva (16) | Llena (30)
Junio: Nueva (15) | Llena (29)
Julio: Nueva (14) | Llena (28)
Agosto: Nueva (12) | Llena (27)
Septiembre: Nueva (11) | Llena (25)
Octubre: Nueva (10) | Llena (25)
Noviembre: Nueva (9) | Llena (24)
Diciembre: Nueva (8) | Llena (24)
Para observar estos fenómenos astronómicos se recomienda alejarse de las zonas con contaminación lumínica y ubicarse en espacios abiertos o rurales que permitan una mejor visibilidad del cielo.
También es útil apoyarse en aplicaciones de astronomía como SkyView o Stellarium para identificar con precisión la posición de la Luna y los planetas.
En el caso del eclipse solar del 12 de agosto, es fundamental utilizar gafas con certificación ISO 12312-2 para proteger la vista.