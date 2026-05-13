Por Kenyi Peña Andrade

El año 2026 promete un calendario astronómico especialmente llamativo para quienes siguen de cerca los fenómenos del firmamento. Entre los eventos más esperados figuran los eclipses solares totales y el constante ciclo de las fases de la Luna, que marcarán el ritmo de observación del cielo a lo largo de los meses. Este tipo de registro lunar se ha convertido en una herramienta de referencia no solo para aficionados a la astronomía, sino también para quienes asocian las fases lunares con actividades cotidianas como la jardinería o incluso decisiones personales vinculadas a fechas específicas. En ese contexto, el calendario lunar 2026 reúne las principales efemérides del año y sirve como guía para identificar los momentos más relevantes del comportamiento lunar y solar. Además, se han previsto algunos eventos astronómicos adicionales visibles durante lo que resta del mes de mayo, que podrán ser observados desde distintas regiones del mundo.