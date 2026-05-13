El año 2026 promete un calendario astronómico especialmente llamativo para quienes siguen de cerca los fenómenos del firmamento. Entre los eventos más esperados figuran los eclipses solares totales y el constante ciclo de las fases de la Luna, que marcarán el ritmo de observación del cielo a lo largo de los meses. Este tipo de registro lunar se ha convertido en una herramienta de referencia no solo para aficionados a la astronomía, sino también para quienes asocian las fases lunares con actividades cotidianas como la jardinería o incluso decisiones personales vinculadas a fechas específicas. En ese contexto, el calendario lunar 2026 reúne las principales efemérides del año y sirve como guía para identificar los momentos más relevantes del comportamiento lunar y solar. Además, se han previsto algunos eventos astronómicos adicionales visibles durante lo que resta del mes de mayo, que podrán ser observados desde distintas regiones del mundo.

Calendario Lunar 2026: estos son los fenómenos astronómicos espectaculares que iluminarán el cielo en mayo y en lo que resta del año

30 de mayo: Luna de Fresa.

29 de junio: Luna del Ciervo.

28 de julio: Luna del Esturión.

27 de agosto: Luna de Cosecha.

25 de septiembre: Luna del Cazador.

25 de octubre: Luna del Castor.

24 de diciembre: Luna Fría (Una Navidad iluminada por el plenilunio).

Eclipses que ocurrirán en lo que resta del 2026

Eclipse Solar Total (12 de agosto de 2026): El evento del año. Cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Será el primer eclipse total en Europa en décadas.

Eclipse Lunar Parcial (28 de agosto de 2026): Visible en América, Europa y África.

Las fases lunares mes a mes: ¿Cuándo hay Luna Nueva?

Enero: Nueva (18) | Llena (3)

Febrero: Nueva (17) | Llena (1)

Marzo: Nueva (18) | Llena (3)

Abril: Nueva (17) | Llena (1 y 30)

Mayo: Nueva (16) | Llena (30)

Junio: Nueva (15) | Llena (29)

Julio: Nueva (14) | Llena (28)

Agosto: Nueva (12) | Llena (27)

Septiembre: Nueva (11) | Llena (25)

Octubre: Nueva (10) | Llena (25)

Noviembre: Nueva (9) | Llena (24)

Diciembre: Nueva (8) | Llena (24)

Sigue estas recomendaciones para observar el cielo

Para observar estos fenómenos astronómicos se recomienda alejarse de las zonas con contaminación lumínica y ubicarse en espacios abiertos o rurales que permitan una mejor visibilidad del cielo.

También es útil apoyarse en aplicaciones de astronomía como SkyView o Stellarium para identificar con precisión la posición de la Luna y los planetas.

En el caso del eclipse solar del 12 de agosto, es fundamental utilizar gafas con certificación ISO 12312-2 para proteger la vista.