La astronomía, encargada de explorar y comprender el cosmos, ofrece cada año fenómenos que maravillan a observadores de todas partes. Entre estos destaca la Luna, nuestro satélite natural, cuya apariencia varía de forma constante. Sus fases, determinadas por el calendario lunar, marcan hitos que atraen tanto a especialistas como a aficionados. A continuación, te adelantamos los eventos lunares que traerá diciembre.

Calendario lunar de diciembre 2025: Mira AQUÍ las fases y eventos astronómicos del mes

Jueves 4 de diciembre : Luna llena

: Luna llena Jueves 11 de diciembre: cuarto menguante

cuarto menguante Viernes 19 de diciembre: Luna nueva

Luna nueva Sábado 27 de diciembre: cuarto creciente

Qué es el calendario lunar

A diferencia del calendario solar, que se basa en los ciclos del Sol, el calendario lunar organiza el tiempo según los movimientos de la Luna. En este sistema, cada mes lunar corresponde a una lunación, es decir, al período que transcurre entre dos fases iguales de la Luna. Este ciclo tiene una duración promedio de 29,53 días solares.

Las fases lunares —nueva, creciente, llena y menguante— se deben a la posición relativa entre el Sol, la Tierra y la Luna. Aunque nuestro satélite tarda cerca de 28 días en completar una órbita alrededor de la Tierra, este tiempo no basta para que la misma fase se repita, ya que la Tierra también se mueve alrededor del Sol. Por eso, se requiere aproximadamente un día y medio adicional para cerrar el ciclo completo, lo que da lugar a un total de 13 lunaciones por año.

Cómo influyen las fases lunares en la vida cotidiana

Según la plataforma AD Magazine, cada una de las cuatro fases principales de la Luna se asocia a diferentes energías y momentos propicios para determinadas actividades.

Luna nueva: simboliza comienzos, reflexión y nuevos propósitos.

Cuarto creciente: representa crecimiento, acción y avance hacia metas.

Luna llena: potencia la claridad, la emoción y la culminación de procesos.

Cuarto menguante: invita a soltar, descansar y cerrar ciclos.

Aunque su influencia no tiene una base científica comprobada, muchas personas sienten que los movimientos del satélite natural impactan su ánimo, productividad e incluso el crecimiento del cabello. Por eso, observar su ciclo se ha convertido no solo en una práctica astronómica, sino también en una forma simbólica de conectarse con la naturaleza y con uno mismo.