Cada 1 de diciembre, el mundo se une para conmemorar el Día Mundial del Sida, una fecha que nació en 1988 por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La jornada busca acompañar a las personas que viven con VIH, recordar a quienes fallecieron por enfermedades relacionadas con el sida y reforzar la importancia de la prevención. A través de campañas impulsadas por la OPS y la OMS, se promueve también el acceso oportuno a los tratamientos.

Mientras numerosos países desarrollan actividades informativas para generar conciencia sobre esta enfermedad, en el Perú la conmemoración tendrá un matiz particular. La creatividad de los peruanos será protagonista de una propuesta novedosa que buscará llamar la atención del público y transmitir un mensaje de prevención. Así, la fecha se convierte en una oportunidad para acercar la información a la ciudadanía de una manera diferente.

¡A TOMAR NOTA! Este concierto comenzará desde el mediodía en el parque Fátima de Chorrillos

La música y la prevención se encontrarán este domingo 29 de noviembre en el Parque Fátima, en Chorrillos, donde Eva Ayllón, Marisol, Son Tentación, Orquesta Candela y Deyvis Orosco ofrecerán un concierto gratuito. La jornada, organizada por Ernesto Pimentel junto con AHF Perú y la asociación Dignidad, comenzará al mediodía, mientras que los espectáculos musicales arrancarán a las 15:00 horas. También participarán Papillón y Milena Warthon, entre otros artistas nacionales.

El encuentro se realizará en la antesala del Día Mundial de la Respuesta al Sida, que se recuerda cada 1 de diciembre, y busca acercar la información sobre el VIH a la ciudadanía. Además de disfrutar de los conciertos, los asistentes podrán acceder a charlas, consejería especializada y pruebas de descarte gratuitas. La campaña incluirá la distribución de preservativos y orientación para acceder a servicios de atención, en una jornada que combinará entretenimiento y prevención.

Se reunirán reconocidos artistas peruanos del género músical entre ellas la gran Eva Ayllón y las cumbias

La música criolla, la cumbia, la salsa y el pop andino se darán cita en una jornada que reunirá a reconocidos artistas peruanos, entre ellos Eva Ayllón, Marisol, Deyvis Orosco, Son Tentación, Orquesta Candela, Papillón y Milena Warthon. La actividad busca aprovechar el alcance de estas figuras para promover la prevención y el diagnóstico oportuno del VIH. Desde el mediodía, el público podrá acceder a orientación y servicios de salud, mientras que los conciertos comenzarán a las 15:00 horas.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Ernesto Pimentel, conductor y creador de la asociación Dignidad, quien destacó la importancia de informar sin prejuicios y hablar abiertamente sobre el VIH. Organizada junto con AIDS Healthcare Foundation Perú (AHF Perú), entidad dirigida por el médico José Luis Sebastián, la jornada contará con espacios temáticos y personal especializado. Los asistentes podrán realizarse pruebas gratuitas y confidenciales, recibir consejería y conocer los servicios disponibles, en una convocatoria que también busca combatir la discriminación hacia quienes viven con el virus.

Estas son las cifras de la población de VIH en nuestra sociedad y la razón de hacer este concierto

En el Perú, alrededor de 140 mil personas viven con VIH y cerca del 82% recibe tratamiento antirretroviral, según las cifras citadas por los organizadores de la campaña. El diagnóstico temprano y la atención continua son fundamentales para reducir las complicaciones y preservar la calidad de vida. De acuerdo con Onusida, la prevalencia estimada entre adultos en el país alcanza el 0,5%, aunque todavía existen dificultades para identificar nuevos casos oportunamente y garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud.

Frente a esta realidad, la jornada del domingo buscará acercar información y atención gratuita a la ciudadanía mediante pruebas confidenciales y consejería especializada. Ernesto Pimentel destacó que la iniciativa pretende combatir el miedo y los prejuicios que rodean al VIH, e invitó a la población a participar. “Diagnosticar y tratar a tiempo la enfermedad hace la diferencia y nos mantiene con vida”, afirmó, al recordar que la prevención y el acceso oportuno a la atención pueden marcar una diferencia decisiva.

VIDEO RECOMENDADO