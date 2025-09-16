Lo que parecía ser un juego al inicio, el Mundial de Desayunos logró acaparar semana tras semana la atención de la prensa internacional y los seguidores por ver llegar lejos a sus platillos banderas. Este evento digital, organizado por el streamer Ibai Llanos, tuvo al pan con chicharrón de Perú y a la arepa reina pepiada de Venezuela, como los dos desayunos finalistas, siendo el ganador el plato peruano con 13 millones de votos aproximadamente. Este anuncio lo hizo oficial el español, quien se comprometió llegar a nuestro país a entregar personalmente el anhelado premio: la ‘sartén dorada’. Ante esta noticia, miles de fanáticos peruanos reaccionaron en las redes sociales y se cuestionaron por conocer la fecha exacta del arribo del popular youtuber. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA LLEGADA DE IBAI LLANOS AL PERÚ TRAS LA FINAL DEL MUNDIAL DE DESAYUNOS?

A través de sus redes sociales oficiales, Ibai Llanos anunció el último fin de semana al pan con chicharrón peruano como el campeón del Mundial de Desayunos con un total de 12 800 000 de votos, mientras que la arepa venezolana obtuvo una cifra de 12 600 000 de votos. De esta forma, el streamer español anunció oficialmente a su audiencia que el premio consistirá en una ‘sartén de oro’, símbolo del valor y la intensidad vivida durante estas semanas de interacción.

“Bueno, como saben, Perú ganó el Mundial de Desayunos. Ha sido una actuación increíble y el premio era este: una sartén de oro. Esta sartén dorada. Esta sartén de cutre. Sí, pero ha quedado guapo, o sea, al final yo creo que tiene el valor de todo lo que ha pasado durante todo este mes y el valor de todos los que han participado en el Mundial”, dijo Ibai, visiblemente emocionado.

@ibaillanos El Premio para el Ganador del Mundial de Desayunos. ♬ sonido original - Ibai

Pues, eso no es todo, el popular youtuber reveló su intención de venir al Perú, sin mencionar fecha oficial aún, con el objetivo de entregar “personalmente” el premio a algún personaje relevante. Por ello, la celebridad española no tardó en consultar al público peruano quién debía recibir el galardón o en qué lugar debía ser colocado, cuando él llegue a suelo nacional.

“Me haría mucha ilusión que este premio llegase a Perú. Así que díganme ¿dónde debería estar la sartén de oro? ¿Dónde debería colocarla? ¿Dónde debería ponerla? ¿A quién se la debería dar? Porque yo me comprometo personalmente a volar a Perú para colocarlo o dárselo a quien ustedes me digan. Los leo”, finalizó muy entusiasmado Llanos.

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DE LA FINAL EN EL MUNDIAL DE DESAYUNOS?

Perú – Pan con chicharrón (12 800 000 de votos)

Instagram: 4,9 millones.

TikTok: 6,5 millones de votos.

YouTube: 1,4 millones de votos.

Venezuela – Arepa reina pepiada (12 600 000 de votos)