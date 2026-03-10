Luego de casi dos semanas de la crisis energética a causa de una fuga con deflagración en el ducto de gas de Camisea, en la zona de Megantoni, en Cusco, el gobierno de José María Balcázar ha establecido una serie de medidas con el objetivo de enfrentar esta emergencia, como declarar en Estado de Emergencia para priorizar el consumo de los hogares peruanos y servicios esenciales hasta el 14 de marzo. Sin embargo, el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) en los diferentes grifos de Lima y otras partes del país ha llevado a que conductores de transporte público y taxistas sean los más afectados. De hecho, también las familias se han visto sorprendidas por el incremento en el precio del balón de gas, lo cual ha duplicado el costo en algunas zonas. Frente a esta alarmante contexto, los padres de familia han mostrado su preocupación ante un posible cambio o retraso en el inicio del Año Escolar 2026 en los colegios públicos del país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN POSIBLE CAMBIO EN EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2026 TRAS CRISIS ENERGÉTICA?

A través de la Resolución Ministerial n.° 501-2025-MINEDU, el Ministerio de Educación reiteró oficialmente el calendario escolar para el 2026, exclusivamente para todos los colegios públicos a nivel nacional. En este dictamen, se ha implementado un esquema que busca armonizar el aprendizaje presencial con el trabajo institucional, es decir, que se dividirá en 36 semanas lectivas, en las que se dictará clases y se fortalecerá las competencias de los estudiantes, así como 8 semanas de gestión destinados a que directivos y docentes desarrollen labores de planificación, evaluación de objetivos y fortalecimiento pedagógico, sin la presencia de los estudiantes. De esta manera, según Minedu, las clases escolares inician este lunes 16 de marzo y finalizan el viernes 18 de diciembre del presente año, conforme indica el ciclo lectivo.

@minedupe 🤝 Acuerdo por la continuidad de las clases El ministro de Educación, Erfurt Castillo, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Colegios Privados de Lima y Callao, en la que se estableció mantener las clases virtuales hasta el 14 de marzo, conforme a la RVM N.º 033-2026-MINEDU. La medida permitirá asegurar la continuidad del servicio educativo en beneficio de los estudiantes. ♬ sonido original - Minedu Perú

¿QUIÉNES SERÁN LOS TAXISTAS QUE RECIBIRÁN UN BONO TRAS LA ESCASEZ DE GAS?

En medio de la paralización del suministro de gas natural por la rotura del ducto de Camisea en Cusco, el gobierno de José María Balcázar anunció una serie de medidas urgentes en materia económica y financiera, a fin de enfrentar esta crisis energética. Por ello, a través del Decreto de Urgencia n° 002-2026, publicado en el Diario El Peruano, se anunció que se otorgará un bono directo y por única vez de S/ 120 exclusivamente a los taxistas de Lima, Callao e Ica que utilicen GNV y cuenten con autorización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) o de las municipalidades provinciales correspondientes.

Eso no es todo, la medida señala también que no se cobrará a los taxistas que lograron financiar la conversión de sus vehículos a gas natural mediante el Programa Ahorro GNV del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) por un periodo 60 días calendario, es decir, dos meses durante el cual no aplicarán cargos ni comisiones adicionales a este grupo. “Para los taxistas que están en el programa de crédito de GNV se les está postergando dos meses en su pago de cuota y adicionalmente se les va a dar un bono de S/ 120 a los taxistas identificados por el Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó Ángelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, para RPP.