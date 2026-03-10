Por Redacción EC

Luego de casi dos semanas de la crisis energética a causa de una fuga con deflagración en el ducto de gas de Camisea, en la zona de Megantoni, en Cusco, el gobierno de José María Balcázar ha establecido una serie de medidas con el objetivo de enfrentar esta emergencia, como declarar en Estado de Emergencia para priorizar el consumo de los hogares peruanos y servicios esenciales hasta el 14 de marzo. Sin embargo, el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) en los diferentes grifos de Lima y otras partes del país ha llevado a que conductores de transporte público y taxistas sean los más afectados. De hecho, también las familias se han visto sorprendidas por el incremento en el precio del balón de gas, lo cual ha duplicado el costo en algunas zonas. Frente a esta alarmante contexto, los padres de familia han mostrado su preocupación ante un posible cambio o retraso en el inicio del Año Escolar 2026 en los colegios públicos del país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.