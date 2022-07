¿Cuándo es el próximo ciclo de pagos de Devolución del IVA 2022?

Como disposición de parte del Gobierno Nacional para apoyar económicamente a las familias de escasos recursos a través de un esquema de adelanto del IVA, y esto se basa en que los hogares de bajos recursos reciban un bono que calmará el impacto del impuesto que aumenta los precios de los productos y servicios. Los seleccionados deberán entrar a la pagina oficial del programa con su número de identificación del titular de la familia.

Es por ello que el programa social del gobierno Nacional junto al Departamento de Prosperidad Social continuará hasta, por lo menos, diciembre del 2022. Más de dos millones de hogares colombianos hasta la fecha han recibido 80.000 pesos por medio de este bono.

¿CUÁNDO PAGAN LA DEVOLUCIÓN DEL IVA?

En el décimo ciclo de pago el monto que recibirán los beneficiarios son de 80.000 pesos tal como se venían cobrando desde bonos pasados. Por lo tanto, el beneficio estaría programado para las primeras semanas de agosto ya que en julio no habrá ningún tipo de pagos.

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA?

Para consultar si soy beneficiario de este programa podrán consultar en la pagina oficial del gobierno dando clic en la opción “consulte aquí si es beneficiario”. Le llevará a una ventana a la que debe ingresar su número de cédula para que se realicé la consulta.

Finalmente, podrán acercarse a unos de los puntos autorizados de SuperGiros en el municipio en el que este registrado en el sistema Sisbén IV. En caso haya modificado la dirección de su domicilio deberán llenar un formulario.

¿CÓMO IDENTIFICAR EL ESTADO DEL HOGAR DENTRO DEL PROGRAMA DEVOLUCIÓN DEL IVA?

Los ciudadanos podrán consultar el estado de los hogares dentro del Programa de Devolución del IVA en la pagina oficial ingresando el numero de identificación de la persona titular de la familia de acuerdo a la relación que tiene el Sisbén IV. Seguidamente encontrará los resultados de estados de los hogares y lo que significa cada uno:

* Registrado: Hogar focalizado como potencial beneficiario del Programa e incluido en el Sistema de Información del Programa y con código asignado. Sin embargo, no se considera beneficiario del programa, toda vez que se encuentra en lista de espera para ser asignado.

* Beneficiario: Hogar al cual se le aplica el proceso de liquidación de los recursos en el respectivo ciclo operativo.

* No Vigente: Hogar que por solicitud del titular fue retirado del programa, hogar unipersonal cuyo titular falleció u hogar con titular identificado como parte de un hogar beneficiario de Ingreso Solidario.

* No Elegible: Hogar focalizado al cual se le identifica alguna de las causales de no elegibilidad y por lo tanto no entra al proceso de liquidación del respectivo(s) ciclo(s) operativo(s).

En caso el estado del hogar no este registrada es porque no cumple con los requisitos para ser considerado un potencial beneficiario.

Para el ciclo fueron focalizados alrededor de 70.000 nuevos hogares, que no habían sido beneficiarios de Devolución del IVA. El Gobierno nacional ha dispuesto más de 196.000 millones de pesos, para garantizar los recursos para toda población beneficiada”, dijo Pierre Garcia, director de Prosperidad Social.

¿SE PUEDE CONSULTAR LA DEVOLUCIÓN DEL IVA EN DEVIPLATA?

Sí, primero que todo el ciudadano deberá descargar la aplicación de Deviplata desde PlayStore o App Store. Luego poner el celular y el número de documento y seleccionar. El ciudadano tendrá que seleccionar “Tomar foto de tu cédula”, y finalmente deberá escanear la cédula por ambos lados como te irá indicando la aplicación.