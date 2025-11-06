El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más representativas de Estados Unidos, una jornada que simboliza gratitud, unión familiar y tradición. Cada año, millones de personas detienen su rutina para compartir una comida especial y reflexionar sobre lo recibido.

En 2025, esta festividad volverá a reunir a familias de todo el país en torno al agradecimiento y la esperanza. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre la fecha exacta, su origen y cómo se celebra este día tan especial.

¿CUÁNDO SE CELEBRA EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 2025?

En 2025, el Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 27 de noviembre, fecha que corresponde al cuarto jueves del mes, tal como establece la tradición en Estados Unidos. Este día es considerado feriado nacional y ocupa un lugar especial en el calendario, al ser una jornada dedicada a la gratitud y a los lazos familiares, según informa la revista Semana.

(Foto: Pexels)

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL THANKSGIVING DAY?

La historia de esta festividad se remonta al siglo XVII, cuando un grupo de peregrinos protestantes llegó a Norteamérica a bordo del Mayflower. Tras un invierno devastador que cobró la vida de casi la mitad de los colonos, recibieron ayuda de la tribu Wampanoag, que les enseñó a sobrevivir y cultivar la tierra.

En 1621, luego de una abundante cosecha, los colonos organizaron una celebración de tres días para agradecer a los nativos su apoyo. Este gesto de gratitud sería reconocido más adelante como el origen del Día de Acción de Gracias.

El primer Día de Acción de Gracias en Plymouth", obra pictórica de Jennie Augusta Brownscombe, 1914.

¿QUIÉN INSTITUYÓ EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS COMO FERIADO NACIONAL?

Con el paso del tiempo, la celebración se consolidó como una tradición nacional. En 1789, George Washington proclamó el primer Día de Acción de Gracias a nivel nacional. Posteriormente, Abraham Lincoln estableció la fecha como una festividad para todo el país, y en 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt la convirtió en un feriado oficial que se celebra el cuarto jueves de noviembre.

El pavo asado es el plato central del Día de Acción de Gracias. Combina historia, gratitud y encuentro familiar. (Foto: Drazen Zigic / iStock) / Drazen Zigic

¿CÓMO SE CELEBRA EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN ESTADOS UNIDOS?

El Día de Acción de Gracias se caracteriza por sus cenas abundantes y familiares, en las que el pavo es el plato principal acompañado de guarniciones tradicionales. Más allá de la comida, la jornada se centra en dar gracias por las bendiciones del año y valorar los lazos que unen a las personas.

La fecha simboliza un momento de solidaridad, reflexión y gratitud, en el que millones de estadounidenses recuerdan sus raíces y rinden homenaje a los valores que han moldeado a su nación como símbolo de prosperidad y fortaleza.

Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

FRASES POR EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS