El verano 2026 inició con fuerza en el Perú con temperaturas que fluctúan entre los 18 °C y 27 °C, así como niveles muy altos de radiación UV en varias regiones costeras del país. Esta situación ha llevado a los especialistas a advertir a la población que extreme los cuidados con el fin de evitar enfermedades en la piel. De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer que Lima soportó el día más caluroso en lo que va de la temporada, lo que ha llevado a muchas personas a que tomen sus precauciones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO FUE EL DÍA MÁS CALUROSO EN LIMA, SEGÚN SENAMHI?

A través de sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú comunicó que Lima registró el pasado 23 de enero el día más caluroso desde que inició oficialmente el verano, con una temperatura máxima de 31,9 °C, según la estación Von Humboldt, ubicada en el distrito de La Molina. Asimismo, los expertos del Senamhi señalaron que este aumento de temperatura durante ese día, junto con la sensación de bochorno, estuvo vinculado al ingreso de vientos del norte y a la escasa cobertura nubosa, lo que no descartan que podría intensificarse en los siguientes días.

Asimismo, las estaciones en el Callao y La Molina reportaron altas temperaturas, 29 °C y 29.3 °C respectivamente.



Estas condiciones estuvieron asociadas al ingreso de vientos cálidos del norte, y se prevé que continúe hasta el 25 de enero.https://t.co/DYkxfoANaJ pic.twitter.com/8oR0Sdy0ca — Senamhi (@Senamhiperu) January 22, 2026

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA APP DEL SENAMHI?

A través de una nota de prensa publicada en sus redes sociales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que lanzó su nuevo y novedoso aplicativo “Senamhi Perú Móvil”, con el objetivo de que la población nacional conozca en tiempo real y de manera sencilla el pronóstico meteorológico por diversas localidades, con datos sobre temperaturas, climas, precipitaciones, niveles de ríos, condiciones del mar y alertas, basados en información actualizada y validada por especialistas de dicha entidad.

De esta manera, esta herramienta permitirá mantener informada a la ciudadanía las 24 horas del día, los siete días de la semana, a fin de que puedan planificar sus actividades con total seguridad. Asimismo, para aquellos interesados en descargar la app, esta se encuentra disponible en todos los dispositivos móviles, ya sea mediante iOS (LINK) o Android (LINK). Para obtener el aplicativo en el teléfono y disfrutar de sus beneficios, solo deben acceder a la sección “Inicio” para consultar las condiciones climáticas actuales de su ubicación: