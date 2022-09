Una de las mayores figuras internacionales de televisión, Ana María Polo, más conocida como la doctora Polo, conductora del programa de televisión Caso Cerrado, no siempre logró solucionar los casos que se presentaban en su set de televisión y que era transmitido en televisión de cable. ¿Cuándo fue la vez que la doctora Polo no solucionó un caso en la TV? En esta nota te lo contamos.

CUÁNDO FUE LA VEZ QUE LA DOCTORA POLO NO SOLUCIONÓ UN CASO EN LA TV

A pesar de la actitud prepotente de la presentadora de televisión y su personalidad empoderada, Ana María Polo no siempre ha logrado solucionar los conflictos que se le han presentado en televisión.

Según se cuenta en un medio de comunicación al que ella misma dio una entrevista, por lo general la gente piensa que estos casos son armados o mentiras.

“Todos los conflictos que se presentan en Caso Cerrado son reales, o sea en la materia los hechos ocurrieron, es una verdad”, explica Polo.

“La gente dice que son ficticios, porque hoy en día, no se sabe lo que es la verdad o lo que es mentira. Son personas que han tenido vivencias parecidas a lo que se está presentando, y muchas veces parte de su vida está reflejada ahí”, agrega.

Fue entonces que confesó que una vez le solicitó a un hombre un divorcio y el sujeto se negó, ante la negativa, lo que hizo la doctora Polo es botarlo de su set.

“Escúcheme, usted tiene que presentar el divorcio, porque usted no puede estar casado…”, señaló la doctora Polo. “Yo no voy a tener un divorcio porque no me da la gana, y tú no eres nadie para decirme eso, yo me divorcio cuando quiera”, le contestó el hombre.

QUIÉN ES LA DOCTORA POLO

Ana María Polo es una de las figuras más populares de las pantallas de Latinoamérica debido a su programa “Caso Cerrado”, espacio televisivo que se transmitió durante 19 años y que daba solución a diversos casos, como divorcios, custodia de menores, demanda de alimentos, paternidad, violencia doméstica, entre otros.

Sobre su estado de salud, se han circulado varios mitos, uno de ellos es que había fallecido, pero este fue desmentido reconociendo que el chisme se trataba de un clicbait.

Estos rumores virales preocuparon a sus fanáticos y familiares; sin embargo, la misma conductora salió a desmentir rápidamente aquellas malintencionadas publicaciones al subir una foto a sus redes sociales con la leyenda:

“¡Más viva que nunca! #HeDicho #Casocerrado #AnaMaríaPolo”.

QUÉ ES CASO CERRADO

Caso Cerrado es un programa de televisión transmitido desde 2001 hasta 2019 por la cadena estadounidense Telemundo, cuyo formato se basa en la resolución de conflictos. Su presentadora es la doctora en leyes cubana-estadounidense Ana María Polo.

En Caso Cerrado, la doctora Polo presenta varios casos entre participantes en litigio, los cuales tienen un conflicto de todo tipo, que intenta resolverlo como juez árbitro.

Durante el programa, los litigantes deben dar un testimonio creíble y para eso pueden presentar evidencias (como videos, fotos, audios, textos, etc.) para apoyar su respectiva postura y/o testigos que lo apoyen mediante su testimonio.

En el programa participan expertos en diversos temas (como psicólogos, doctores, policías) los cuales ayudan desde el punto de vista profesional sobre los problemas que tienen los litigantes.

La doctora Polo debe tomar una decisión justa basándose en todas las evidencias y testimonios, donde le da solución en base a un veredicto, o simplemente deriva los casos a las autoridades pertinentes bajo el popular “He dicho, caso cerrado”.