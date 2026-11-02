Desde la llegada de los primeros inmigrantes japoneses al puerto del Callao, en 1899, la comunidad nikkei ha contribuido al desarrollo del Perú y enriquecido su diversidad cultural mediante la gastronomía, el arte, las tradiciones y las costumbres de Japón. Inclusive, este legado también ha fortalecido los vínculos entre ambas naciones. En ese contexto, como cada año, se celebra la Semana Cultural del Japón, una festividad que busca conmemorar este acontecimiento histórico y acercar al público a las expresiones culturales asiáticas. Por ello, la programación incluye actividades para toda la familia, como presentaciones musicales, proyecciones de cine, charlas y muestras artísticas que promueven el intercambio cultural. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO ES LA SEMANA CULTURAL DEL JAPÓN 2026 EN PERÚ?

A través de sus plataformas oficiales, se informó que la Semana Cultural del Japón 2026 se realizará del 3 al 15 de noviembre en el Centro Cultural Peruano Japonés. En su edición número 54, el evento ofrecerá danzas tradicionales, proyecciones de cine, exhibiciones artísticas, talleres, conciertos y otras actividades para acercar a las familias peruanas a la historia y las tradiciones asiáticas mediante una variada agenda cultural con acceso gratuito. Entre las actividades programadas para el martes 3 de noviembre figuran una demostración de la ceremonia del té y la presentación de una investigación sobre la sociedad civil japonesa.

Asimismo, al día siguiente, el evento central ofrecerá un espectáculo musical que combinará instrumentos tradicionales con piano, además de interpretaciones inspiradas en las películas de Studio Ghibli. En tanto, el jueves 5 y viernes 6 de noviembre habrá una conferencia sobre el teatro noh de Yukio Mishima y un recital de koto a cargo de Fuyuki Enokido. Durante el fin de semana se realizarán espectáculos de danza y música, talleres, actividades tradicionales y muestras gastronómicas. Las celebraciones culminarán el sábado 14 con el Matsuri AELU, en Pueblo Libre, que incluirá presentaciones artísticas, una feria gastronómica, un desfile de mikoshi y más, conforme comparte El Peruano.

¿QUÉ PERSONAS PUEDEN VIAJAR SIN RESTRICCIONES EN EL MUNDO?

Es usual que los amantes de los viajes busquen conocer diversos destinos del mundo sin tener que tramitar previamente un visado. No obstante, esto no siempre es posible debido a las políticas migratorias de cada país. Ante ello, tres integrantes de la monarquía en el mundo están habilitados para viajar al extranjero sin pasaporte debido a las funciones constitucionales que desempeñan, para lo cual se coordinan los trámites correspondientes por canales diplomáticos. A continuación, te presentamos, compartido por La República, los países a los que pertenecen estos monarcas:

Carlos III (rey del Reino Unido): El monarca británico no necesita pasaporte porque se expide en su nombre; sin embargo, el resto de la familia real sí debe portarlo.

Naruhito (emperador de Japón): El soberano puede viajar al extranjero sin pasaporte, una excepción vigente que rige desde 1971 para evitar los trámites habituales.

Masako (emperatriz de Japón): Al igual que su esposo, puede viajar fuera del país sin pasaporte, con sus visitas oficiales coordinadas por canales diplomáticos.