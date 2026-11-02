Por Manuel Gomez

Desde la llegada de los primeros inmigrantes japoneses al puerto del Callao, en 1899, la comunidad nikkei ha contribuido al desarrollo del Perú y enriquecido su diversidad cultural mediante la gastronomía, el arte, las tradiciones y las costumbres de Japón. Inclusive, este legado también ha fortalecido los vínculos entre ambas naciones. En ese contexto, como cada año, se celebra la Semana Cultural del Japón, una festividad que busca conmemorar este acontecimiento histórico y acercar al público a las expresiones culturales asiáticas. Por ello, la programación incluye actividades para toda la familia, como presentaciones musicales, proyecciones de cine, charlas y muestras artísticas que promueven el intercambio cultural. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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