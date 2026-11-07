Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su visita al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. Sin embargo, mientras el pontífice recorre estos días diversas ciudades de Uruguay y Argentina como parte de su agenda apostólica, algunas personas aún desconocen cuándo llegará a suelo peruano. Durante su visita de seis días, Robert Prevost se reencontrará con su pueblo y participará en diversas actividades religiosas para renovar la fe de los fieles. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZARÁ EL PAPA LEÓN XIV DURANTE SU VISITA AL PERÚ?

Luego de su viaje apostólico por Uruguay y Argentina, el papa León XIV tiene programado llegar al Perú, según el cronograma establecido por la Santa Sede, este miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 p. m., en el Grupo Aéreo n.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú. Durante su primera jornada en el país, el pontífice participará en una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, donde se reunirá con la presidenta de la República. Además, sostendrá un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional. El 12 de noviembre, continuará su agenda en Lima con reuniones con obispos y representantes de la Iglesia, un diálogo sobre el futuro del país y una vigilia de oración junto a jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

En el caso del viernes 13 de noviembre, León XIV viajará a Chiclayo, donde celebrará una misa y participará en actividades religiosas y universitarias. Su recorrido continuará los días 14 y 15 del presente mes por Lambayeque, Cusco y Pucallpa, ciudades en las que se reunirá con fieles, misioneros y representantes de comunidades amazónicas. Finalmente, el 16 de noviembre, último día de su visita, acudirá a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas. También participará en una ceremonia de despedida en el Callao y partirá con destino a Roma a la 1:45 p. m., conforme comparte Infobae.

¿DÓNDE CONSEGUIR LA ESTATUILLA EN 3D DEL PAPA LEÓN XIV?

En declaraciones a TVPerú, Albert Torres, egresado de la Escuela de Bellas Artes, contó que en su taller, ubicado en San Juan de Lurigancho, elabora, junto a un grupo de personas, estatuillas en 3D del papa León XIV con yeso cerámico, con el objetivo de rendirle homenaje durante su visita al Perú. Según narró el escultor, este negocio familiar nació con su abuela y continuó durante más de 20 años bajo el cuidado de sus padres.

Ahora, sus tres hijos mantienen viva esta tradición, mientras que él aporta innovación al taller mediante diseños contemporáneos que permiten elaborar esculturas del Santo Padre con gran nivel de detalle y realismo. Así, la demanda de estas hermosas estatuillas ha aumentado entre los fieles católicos, quienes acuden a las galerías del Barrio Chino, en el Centro de Lima, y a distintas ciudades del norte del país, como Chiclayo, para adquirirlas.