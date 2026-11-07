Por Redacción EC

Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su visita al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. Sin embargo, mientras el pontífice recorre estos días diversas ciudades de Uruguay y Argentina como parte de su agenda apostólica, algunas personas aún desconocen cuándo llegará a suelo peruano. Durante su visita de seis días, Robert Prevost se reencontrará con su pueblo y participará en diversas actividades religiosas para renovar la fe de los fieles. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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