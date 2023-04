Verónica Linares, periodista y conductora del programa América TV: Primera Edición, ha vuelto a ser el centro de atención de la prensa y el público tras anunciar que se casaría con el padre de sus hijos, Alfredo Rivero. Luego del pronunciamiento de su parte la mayoría comenzó a preguntarse cuándo sería el día especial y otros detalles del esperado evento.

Como es costumbre previa de las bodas, Verónica Linares celebró su despedida de soltera según mostró a través de sus redes sociales. El evento fue organizado por su amiga y compañera de trabajo, Rebeca Escribens y otras de sus cercanas amistades.

MIRA TAMBIÉN | Verónica Linares fue sorprendida por Rebeca Escribens con su fiesta de despedida de soltera

Anteriormente la conductora de la sección Espectáculos ya habría señalado al aire sus ideas sobre la eventual despedida de soltera que pensaba organizarle a la conductora del noticiero.

Todo indica que la despedida fue la oportunidad perfecta para tirar la casa por la ventana y celebrar los últimos días de soltería de la periodista. A través de su cuenta personal de Instagram, Verónica Linares compartió una foto con un stripper y en ella señaló: “A pedido del público, aquí un detalle de la despedida sorpresa que me hicieron el sábado”.

¿Cuándo se casa Verónica Linares? Esto dijo la periodista a Valeria Piazza

Gracias a las declaraciones de Valeria Piazza, hecho que sucedió hace algunas semanas, todo indicaría que Verónica Linares se casaría con Alfredo Rivera a finales de abril.

“Vero dinos dónde va a ser, al menos cuando... porque me demoro haciendo mi vestido. Ya pues, cuéntanos un poquito más” fueron las palabras de la ex Miss Perú, al inicio Linares optó por no revelar la fecha del casamiento, sin embargo; se terminó revelando en medio de la conversación.

Piazza, la modelo y conductora dijo al respecto: “En abril, ósea que ya te casas en un mes... miren ustedes Verónica Linares ya se casaría en abril”.