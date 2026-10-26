El Gobierno anunció la entrega de un bono extraordinario de aproximadamente S/ 200 para unos 800 mil pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), cuyo pago está previsto para diciembre de 2026. La iniciativa forma parte de las medidas económicas planteadas ante los efectos del fenómeno El Niño, el encarecimiento de los combustibles y las presiones inflacionarias. Sin embargo, los beneficiarios aún deberán esperar la publicación de la norma que establecerá las condiciones definitivas.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, confirmó que el apoyo económico se otorgará una sola vez y tendrá un enfoque preventivo. “Hay un bono, por única vez, a los jubilados de la ONP que son 800 mil personas y eso será activado desde diciembre”, manifestó. Aunque el anuncio contempla a un amplio grupo de pensionistas, todavía falta precisar qué regímenes estarán incluidos y cuál será el procedimiento para realizar los depósitos.

Conoce el padrón, la modalidad y la fecha de pago que por el momento la ONP informa

La incertidumbre continúa entre los pensionistas de la ONP, quienes todavía esperan conocer la fecha exacta en que recibirán el bono extraordinario y el cronograma oficial de pagos. Hasta el momento, las autoridades tampoco han confirmado si el dinero será depositado automáticamente en las cuentas bancarias donde habitualmente cobran sus pensiones. Estos detalles siguen pendientes de una comunicación oficial del Ejecutivo.

Mientras se publican las disposiciones correspondientes, no existe confirmación de que los beneficiarios deban inscribirse en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), presentar documentos adicionales o acudir a las oficinas de la ONP. Tampoco se ha anunciado la implementación de un registro previo para acceder a esta ayuda económica. Por ello, los pensionistas deberán mantenerse atentos a la información oficial para conocer los requisitos definitivos.

El bono sería cerca de los S/ 200, conoce aquí quienes son los que recibirían según la ONP

El anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contempla un bono extraordinario destinado a cerca de 800 mil pensionistas de la ONP. Esta institución administra las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley 19990, así como las correspondientes a otros regímenes previsionales. Sin embargo, todavía no se ha publicado una relación oficial que permita identificar a quienes accederán al beneficio.

Mientras los jubilados esperan mayores precisiones, tampoco se ha habilitado una plataforma digital para consultar si recibirán el depósito. La cifra mencionada por el ministro Elmer Cuba apunta a que la ayuda podría alcanzar a una parte mayoritaria de los pensionistas atendidos por la entidad. No obstante, será necesario esperar la norma que autorice la transferencia y establezca los criterios definitivos para determinar quiénes podrán cobrarla.

El pago es excepcional sin elevar la pensión mensual casi un un paquete de S/ 18.000 millones por el MEF

El bono extraordinario anunciado por el Gobierno no representará un incremento permanente en las pensiones de la ONP, sino un desembolso excepcional que se entregaría por única vez. La medida busca amortiguar el impacto de la inflación y los posibles efectos económicos vinculados al fenómeno El Niño. De esta manera, el Ejecutivo plantea brindar un respaldo temporal a los jubilados frente al aumento de las presiones económicas.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno anunció recursos adicionales por S/ 18.000 millones para 2027, destinados a hogares vulnerables, mantenimiento de obras, infraestructura y subsidios a los combustibles. En el caso de los pensionistas, la ayuda se manejaría de forma independiente de los bonos focalizados que se evalúan para familias perjudicadas por lluvias, inundaciones, huaicos o sequías.

Estos son los datos confirmados sobre el bono ONP, aunque falta algunos más por evaluar

El Gobierno ha adelantado los principales detalles del bono extraordinario dirigido a los pensionistas de la ONP, cuyo monto aproximado sería de S/ 200 y su entrega está prevista para diciembre de 2026. La ayuda alcanzaría, de manera referencial, a unos 800 mil jubilados y se otorgaría por única vez. Con esta medida, el Ejecutivo busca brindar un alivio temporal frente al incremento del costo de vida y las presiones sobre los ingresos de este sector.

Pese al anuncio, todavía quedan aspectos por definir sobre la entrega del beneficio económico. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha precisado si el dinero se abonará junto con la pensión mensual, coincidirá con la gratificación de diciembre o se depositará en una fecha distinta durante ese mes. Los pensionistas deberán esperar las disposiciones oficiales para conocer cómo se realizará el pago.