Por Manuel Gomez

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, millones de peruanos acudieron a las urnas el 4 de octubre para elegir a sus nuevas autoridades que estarán al frente de sus localidades durante los próximos cuatro años. En tanto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el proceso de contabilización de votos, mientras que los órganos electorales se encargan de resolver las observaciones antes de proclamar a las autoridades electas. Así, en medio de este proceso electoral, diversas regiones no habrían superado el umbral mínimo del 30 %, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer la fecha en la que se llevará a cabo la Segunda Elección Regional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.