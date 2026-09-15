Universitario de Deportes tendrá una nueva prueba en su camino por conquistar el Torneo Clausura 2026. El equipo crema visitará a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 de la Liga 1, en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Ambos equipos llegan separados por apenas un punto en la clasificación, por lo que el resultado en Cusco podría provocar un nuevo cambio en la parte alta del campeonato.

¿Cuándo y a qué hora juegan Garcilaso vs. Universitario?

El partido entre Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes se jugará el sábado 19 de setiembre de 2026, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El pitazo inicial está programado para las 6:00 p. m. (hora peruana), de acuerdo con la programación oficial de la décima fecha del Torneo Clausura.

Para los aficionados que se encuentren fuera del Perú, el encuentro comenzará a las 6:00 p. m. en Colombia y Ecuador; a las 7:00 p. m. en Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 8:00 p. m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. En México, el duelo arrancará a las 5:00 p. m.

¿Dónde ver Garcilaso vs. Universitario en vivo?

La transmisión del esperado duelo por la fecha 10 estará a cargo de L1 MAX, señal que cuenta con diferentes opciones de acceso mediante operadores de televisión y su plataforma digital. De esta manera, los hinchas podrán seguir el enfrentamiento que puede definir al nuevo líder del campeonato.

El escenario elegido será el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad del Cusco y con una capacidad superior a los 45.000 espectadores. Universitario tendrá que afrontar así un desafío adicional por las condiciones de jugar como visitante en la altura cusqueña, mientras que el conjunto local buscará aprovechar su fortaleza en casa.

¿Cómo llegan Universitario y Deportivo Garcilaso?

La ‘U’ llega con el ánimo en alto después de vencer 2-1 a Alianza Lima en Matute por la novena jornada. Alex Valera abrió el marcador, Federico Girotti igualó para los blanquiazules y Lisandro Alzugaray apareció en los minutos finales para darle el triunfo al conjunto crema. Ese resultado permitió que Universitario asumiera el primer lugar del Clausura.

Deportivo Garcilaso, por su parte, perdió el liderato luego de caer 1-0 ante Sport Boys en el Callao. El cuadro cusqueño había llegado a la novena jornada en la cima, pero ahora necesita una victoria frente a Universitario para recuperar el primer lugar. Si Garcilaso gana, alcanzará los 22 puntos y desplazará a los cremas; una victoria de Universitario, en cambio, le permitiría ampliar su ventaja en la punta.

Un duelo clave por la punta

La situación de Deportivo Garcilaso es distinta, aunque igual de competitiva. El elenco dirigido por Lisandro Greppo perdió 1-0 ante Sport Boys en la jornada anterior, resultado que le impidió sostener el liderato. Antes de su tropiezo en el Callao, el cuadro celeste había protagonizado una campaña consistente, con resultados que lo mantuvieron como uno de los principales candidatos del campeonato.

El margen de error es mínimo. Universitario llega como líder y, si consigue imponerse en Cusco, alcanzará los 23 puntos y ampliará a cuatro unidades su ventaja sobre Garcilaso. Pero si el cuadro local se queda con la victoria, llegará a 22 puntos y desplazará a los cremas de la cima. Por esa razón, Garcilaso vs. Universitario no será un partido más: será una prueba de carácter que puede marcar el rumbo del Torneo Clausura 2026.

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