El esperado regreso de Hiromu Arakawa al anime ya es una realidad. Se ha confirmado oficialmente que la adaptación animada de “Daemons of the Shadow Realm”, la obra más reciente de la creadora de “Full Metal Alchemist”, se estrenará el 4 de abril a través de Crunchyroll.

Tráiler oficial

El nuevo anime de la creadora de “Full Metal Alchemist”

Hiromu Arakawa es una de las autoras más influyentes del manga moderno, y su nombre está inevitablemente ligado al éxito global de “Full Metal Alchemist”, una obra considerada de culto. Con “Daemons of the Shadow Realm”, Arakawa propone una historia completamente nueva, pero manteniendo los elementos que la hicieron famosa: conflictos morales, vínculos familiares intensos y un mundo cargado de misterio.

¿De qué trata “Daemons of the Shadow Realm”?

La historia se centra en un mundo dividido entre la luz y las sombras, donde fuerzas sobrenaturales conocidas como “daemons” influyen directamente en el destino de la humanidad. En este universo, dos hermanos se ven separados por un evento trágico y quedan atrapados en lados opuestos de un conflicto ancestral.

A medida que avanza la trama, la serie explora temas como el libre albedrío, la dualidad del bien y el mal, y el peso de la sangre y el destino, conceptos muy característicos del estilo narrativo de Arakawa.

Fecha de estreno y plataforma confirmada

Crunchyroll ha confirmado que “Daemons of the Shadow Realm” se estrenará oficialmente el 4 de abril. La serie estará disponible para el público internacional, incluyendo Latinoamérica, con subtítulos en español desde su lanzamiento.

Ficha técnica