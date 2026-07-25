Con el inicio del feriado largo por Fiestas Patrias, miles de personas se preparan para viajar desde Lima hacia distintos destinos del centro del país, por lo que la Carretera Central volverá a convertirse en una de las principales vías de salida de la capital. Con el objetivo de facilitar el tránsito, reducir la congestión vehicular y mejorar la seguridad durante estos días de alta demanda, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) anunció una restricción temporal para los vehículos de carga pesada en un tramo de esta importante ruta. La medida contempla horarios específicos, excepciones y disposiciones que deberán cumplir los conductores durante su vigencia, además de recomendaciones para evitar inconvenientes durante los días de mayor circulación. Conoce desde cuándo comenzará la restricción, cuáles serán los horarios establecidos y qué vehículos estarán exceptuados de esta disposición.

¿DESDE CUÁNDO ESTARÁ RESTRINGIDO EL TRÁNSITO DE CAMIONES EN LA CARRETERA CENTRAL?

La Sutran informó que la restricción para los vehículos de carga con un peso superior a 3.5 toneladas empezó a aplicarse desde las 8:00 p.m. del último viernes 24 de julio de 2026. La disposición abarcará el tramo comprendido entre el kilómetro 19, en Ñaña (Lima), y el kilómetro 145, en el centro poblado de Pucará, en la región Junín.

Esta decisión busca mejorar la circulación vehicular durante el incremento de viajes por el feriado largo de Fiestas Patrias y brindar mayor seguridad a quienes se desplazan por esta importante carretera.

¿CUÁLES SERÁN LOS HORARIOS EN LOS QUE REGIRÁ LA MEDIDA?

La restricción se aplicará en tres periodos determinados:

Desde las 8:00 p.m. del viernes 24 de julio hasta las 8:00 a.m. del sábado 25 de julio.

Desde las 8:00 p.m. del sábado 25 de julio hasta las 8:00 a.m. del domingo 26 de julio.

El miércoles 29 de julio, entre las 12:00 p.m. y las 10:00 p.m.

La entidad recomendó a las empresas de transporte y a los conductores organizar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos durante los horarios establecidos.

(Foto: MTC)

¿QUÉ DEBERÁN HACER LOS CAMIONES QUE YA ESTÉN EN EL TRAMO RESTRINGIDO?

La Sutran explicó que las unidades de carga que se encuentren transitando por la zona restringida cuando empiece la medida dispondrán de un plazo máximo de cinco horas para abandonar ese corredor vial. Una vez fuera del área comprendida por la restricción, no podrán volver a ingresar hasta que concluya el horario establecido.

Asimismo, la entidad recordó que estará prohibido estacionar estos vehículos en los márgenes de la carretera dentro del tramo donde rige la disposición, según informa RPP.

¿QUÉ VEHÍCULOS NO ESTARÁN SUJETOS A LA RESTRICCIÓN Y QUÉ OTRAS ACCIONES REALIZARÁ LA SUTRAN?

La prohibición no se aplicará a ambulancias, patrulleros, unidades de bomberos, grúas ni a vehículos que trasladen ayuda humanitaria, medicamentos, donaciones, maquinaria o equipos destinados a atender emergencias y rehabilitar vías.

Además, la Sutran puso en marcha el plan “Viaje Seguro: Fiestas Patrias 2026”, vigente hasta el 3 de agosto, mediante el cual desplegará 950 inspectores para ejecutar 2.700 operativos en carreteras y terminales terrestres con el objetivo de reforzar la seguridad vial, prevenir accidentes y combatir el transporte informal. También recordó que cualquier incidencia puede reportarse durante las 24 horas a través del Fiscafono 999 382 606.