¿Desde cuándo inician los días no laborables por la visita del Papa León XIV al Perú?

Con motivo de la próxima visita del papa León XIV al Perú, el Gobierno dispuso días no laborables compensables para los trabajadores de los sectores público y privado, con el fin de facilitar su participación en las actividades programadas y garantizar el desplazamiento seguro y ordenado de la ciudadanía. La medida fue oficializada mediante un decreto supremo publicado este viernes 23 de octubre en el diario oficial El Peruano.

Según precisó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los días no laborables se aplicarán de manera diferenciada, de acuerdo con la región y el sector laboral. La disposición alcanza a Lima, Callao, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali, territorios incluidos en el recorrido que realizará el sumo pontífice durante su permanencia en el país. Por ello, las fechas establecidas variarán según cada jurisdicción.

¿Qué días serán no laborables en el sector público?

La medida se aplicará en fechas diferenciadas en las regiones que formarán parte de la agenda del Papa León XIV en el país:

Lima : los días 11 y 12 de noviembre, desde la 1:00p.m. hasta la medianoche, y el 16 de noviembre durante todo el día.

: los días 11 y 12 de noviembre, desde la 1:00p.m. hasta la medianoche, y el 16 de noviembre durante todo el día. Callao : los días 11 y 12 de noviembre, desde la 1:00p.m. hasta la medianoche, y el 16 de noviembre durante toda la jornada.

: los días 11 y 12 de noviembre, desde la 1:00p.m. hasta la medianoche, y el 16 de noviembre durante toda la jornada. Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura: los días no laborables serán el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre durante todo el día.

En el caso de los trabajadores del sector público, las horas dejadas de laborar deberán recuperarse dentro de los 10 días posteriores al día no laborable, salvo que cada entidad determine un plazo distinto, de acuerdo con sus necesidades institucionales.

¿Qué pasa con el sector privado?

Para los trabajadores del sector privado, la adopción de los días no laborables deberá coordinarse entre empleadores y trabajadores, quienes también acordarán cómo se compensarán las horas no laboradas. Si no se llega a un consenso sobre estos aspectos, corresponderá al empleador tomar la decisión.

En el sector privado, se aplicarán las mismas fechas señaladas anteriormente, a las que se suman dos jornadas no laborables en otras regiones del país:

Cusco (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre todo el día.

(solo sector privado) será día no laborable el de noviembre todo el día. Ucayali (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre todo el día.

¿Qué trabajadores quedan excluidos de los días no laborables?

La normativa contempla excepciones para aquellas actividades consideradas esenciales para el funcionamiento de la comunidad. Por ello, algunas entidades públicas y empresas privadas podrán determinar qué áreas y trabajadores deberán mantener sus labores durante las fechas establecidas como no laborables, de acuerdo con la naturaleza del servicio que brindan.

Entre las actividades comprendidas figuran los servicios de salud y saneamiento, el suministro de electricidad, agua, gas y combustible, las telecomunicaciones, el transporte terrestre, marítimo y aéreo, las operaciones portuarias y aeroportuarias, así como los servicios funerarios, de seguridad y vigilancia. También se incluyen las entidades financieras, el traslado de valores, los establecimientos de hospedaje y restaurantes, además de los negocios dedicados a la venta de alimentos y productos de primera necesidad.