El Día Internacional de la Cerveza reúne cada año a millones de personas que aprovechan la fecha para reconocer la importancia cultural, social y económica de una de las bebidas más consumidas del mundo. En el caso del Perú, esta celebración también pone en vitrina el crecimiento de la industria cervecera nacional y el auge de las propuestas artesanales. Además de ser una ocasión para compartir, el evento permite conocer cómo este sector genera empleo, impulsa pequeños negocios y promueve un consumo responsable entre los ciudadanos. En ese contexto, el Día Internacional de la Cerveza se convierte en una oportunidad para conocer cuándo nació esta celebración, cómo llegó a distintos países y cuál es el impacto que tiene actualmente la industria cervecera en la economía nacional.

¿DESDE CUÁNDO SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA CERVEZA?

El origen de esta celebración se remonta a hace más de 15 años, cuando un grupo de aficionados decidió instaurarla en la ciudad de Santa Cruz, California. Con el paso del tiempo, la iniciativa ganó popularidad y llegó a distintos países, entre ellos el Perú. La conmemoración se realiza el primer viernes de agosto y busca rendir homenaje a quienes producen cerveza y a quienes disfrutan de esta bebida en diferentes partes del mundo.

(Foto: Andina)

¿CÓMO HA CRECIDO LA INDUSTRIA CERVECERA EN EL PERÚ?

El desarrollo del sector ha permitido que actualmente existan al menos 257 cervecerías activas y cerca de 200 marcas registradas en el país, de acuerdo con la Cámara Cervecera del Perú. Gran parte de estos negocios corresponde a pequeños emprendimientos que han ampliado la oferta para los consumidores. Asimismo, la industria cuenta con más de 31 estilos de cerveza e incorpora insumos nacionales como maíz morado, quinua y frutas amazónicas para elaborar productos con identidad propia.

¿QUÉ IMPACTO TIENE LA CERVEZA EN LA ECONOMÍA PERUANA?

La actividad cervecera representa una fuente importante de empleo e ingresos para miles de familias. Según las cifras difundidas por el gremio, genera más de 5 mil puestos de trabajo directos y alrededor de 20 mil indirectos. También aporta más de 4 millones de soles al año en impuestos y representa cerca del 30% de los ingresos de más de 300 mil bodegas del país.

(Foto: Freepik)

¿POR QUÉ SE PROMUEVE EL CONSUMO RESPONSABLE DE CERVEZA?

La Cámara Cervecera del Perú sostiene que el crecimiento del sector debe ir acompañado de hábitos responsables. En esa línea, desarrolla actividades y espacios de capacitación dirigidos a los consumidores. Carla Sifuentes, representante de la entidad, afirmó que la cerveza “es un producto natural con menos grados de alcohol en comparación con otras bebidas, y ofrece una alternativa equilibrada para disfrutar de cualquier ocasión especial”. Además, indicó que esta bebida puede integrarse de manera armoniosa con la gastronomía peruana.

¿QUÉ POTENCIAL TIENE EL MERCADO CERVECERO EN EL PAÍS?

El sector considera que todavía existe un amplio margen para seguir creciendo, ya que aproximadamente el 40% de los adultos peruanos consume cerveza. La apuesta está orientada a desarrollar nuevas experiencias y fortalecer el vínculo con los consumidores.

En ese contexto, José Alfaro, vicepresidente de Legal y Asuntos Corporativos de Backus, señaló: “Cada cerveza es una historia de dedicación de miles de peruanos, desde nuestro talento en Backus, hasta el trabajo de los bodegueros. La categoría tiene una gran oportunidad de crecimiento y para lograrlo es clave que sea desde una posición de promoción del consumo responsable”.

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