¿Desde cuándo se celebra el Día Internacional de la Cerveza cada 2 de agosto? | Foto: Pexels
¿Desde cuándo se celebra el Día Internacional de la Cerveza cada 2 de agosto? | Foto: Pexels
Por Redacción EC

El Día Internacional de la Cerveza reúne cada año a millones de personas que aprovechan la fecha para reconocer la importancia cultural, social y económica de una de las bebidas más consumidas del mundo. En el caso del Perú, esta celebración también pone en vitrina el crecimiento de la industria cervecera nacional y el auge de las propuestas artesanales. Además de ser una ocasión para compartir, el evento permite conocer cómo este sector genera empleo, impulsa pequeños negocios y promueve un consumo responsable entre los ciudadanos. En ese contexto, el Día Internacional de la Cerveza se convierte en una oportunidad para conocer cuándo nació esta celebración, cómo llegó a distintos países y cuál es el impacto que tiene actualmente la industria cervecera en la economía nacional.

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