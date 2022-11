Universitario de Deportes tuvo la dicha de tener varios futbolistas extranjeros que dejaron huella y lograron títulos para la institución: Rubén Techera, Jorge Amado Nunes, Gustavo Grondona, Mayer Candelo, Mauro Cantoro, Eduardo Esidio, Carlos Galván, entre otros. Sin embargo, también llegaron algunos jugadores foráneos que pasaron sin pena ni gloria como fue el caso de Braynner García.

MIRA AQUÍ: Kylian Mbappé y sus primeros 40 goles en Champions para superar el récord de Messi

¿En qué año jugó Braynner García por Universitario?

Procedente del Junior de Barranquilla, el defensor colombiano llegó al club crema para jugar las temporadas 2015 y 2016. Si bien aterrizó en Lima precedido de buenos comentarios, al final no dio la talla.

Años después, García dio su versión de los hechos sobre el bajo rendimiento que tuvo con la camiseta de Universitario. “Yo sé que mi paso por el club (2015-16) no fue el mejor, en los dos años que estuve en la ‘U’ mi madre empeoró de cáncer y no tuve cabeza para el fútbol, pero la gente no entiende eso porque no lo vive en carne propia”, confesó a El Bocón.

El central ‘cafetero’ tuvo baste continuidad con los de Ate. En total, jugó 68 partidos entre el Torneo Descentralizado, la Copa del Inca y la Copa Sudamericana.

Pese a lo mencionado, en las últimas horas su nombre ha vuelto a ser tendencia para los hinchas merengues, pues realizará su partido de despedida. A continuación, te contamos los detalles.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido de despedida de Braynner García?

El encuentro homenaje se realizará este domingo 6 de noviembre en el Estadio General Santander del Cúcuta Deportivo. Cabe resaltar que García es ídolo en dicho club. Este encuentro ha sido denominado ‘La despedida del capitán eterno’.

¿En qué otros clubes jugó Braynner García?