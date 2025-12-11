Diciembre avanza y, con él, llegan las últimas jornadas de descanso del 2025 para millones de trabajadores del sector público y privado. Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, muchos buscan organizar sus días libres para compartir en familia, viajar o simplemente desconectarse de la rutina.

El calendario oficial ya define qué fechas serán obligatorias y cuáles se consideran no laborables, cada una con reglas específicas según el tipo de empleo. Descubre cuáles son los días en los que podrás disfrutar de un descanso antes de despedir el año.

¿QUÉ DÍAS PODRÁN DESCANSAR LOS TRABAJADORES EN DICIEMBRE 2025?

El único feriado pendiente tanto para el sector público como para el privado es el jueves 25 de diciembre, día en el que se celebra la Navidad. Esa fecha implica descanso obligatorio para todos los trabajadores del país, y quienes deban laborar podrán acceder a una compensación adicional o a un descanso sustitutorio según lo estipula la normativa vigente.

Además, cabe señalar que el viernes 26 de diciembre de 2025 ha sido declarado día no laborable a nivel nacional, pero su aplicación está dirigida exclusivamente al sector público. Las entidades estatales deberán recuperar las horas posteriormente, mientras que en el sector privado este beneficio solo se hará efectivo si el empleador y el trabajador llegan a un acuerdo.

¿QUÉ OTRA FECHA ESTÁ PROGRAMADA COMO DÍA DE DESCANSO?

Aunque ya no corresponde al último mes del año, el Gobierno también dispuso un día no laborable a nivel nacional para inicios del próximo año: viernes 2 de enero de 2026. Esta fecha está dirigida exclusivamente al sector público, con recuperación obligatoria de horas. En el ámbito privado, su aplicación será opcional y dependerá de la decisión conjunta entre empleador y trabajador, tal como ocurre con otros días no laborables.

(Foto: Andina)

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo. Día no laborable: El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.

¿CUÁNTO TE DEBEN PAGAR SI TRABAJAS UN FERIADO?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

No cumplir con el pago adicional o negar la compensación de descanso constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa, y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según informa la agencia Andina.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS DEL 2026?

El próximo año contará con 16 feriados oficiales, distribuidos en varios meses del calendario nacional:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

