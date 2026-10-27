El Dinoplanet Fest 2026 se realizará el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. Encuentra más información en esta nota | Foto: Difusión
El Dinoplanet Fest 2026 se realizará el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. Encuentra más información en esta nota | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Jockey Plaza albergará el Dinoplanet Fest 2026, un festival que constará de dos jornadas de actividades que combinarán entretenimiento, aprendizaje y experiencias interactivas para niños y adultos.

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