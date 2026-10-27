El Jockey Plaza albergará el Dinoplanet Fest 2026, un festival que constará de dos jornadas de actividades que combinarán entretenimiento, aprendizaje y experiencias interactivas para niños y adultos.

Bajo el concepto «Un fin de semana ferozmente divertido, educativo y sin pantallas», el evento busca acercar a los más pequeños al mundo prehistórico a través del juego, la exploración y el contacto directo con impresionantes recreaciones de dinosaurios.

Una de las principales atracciones será la presencia de dinosaurios de tamaño real, entre ellos el temido T-Rex y los velociraptors, que recorrerán el recinto e interactuarán con los asistentes. A diferencia de una exhibición convencional, los visitantes podrán observarlos en movimiento, fotografiarse junto a ellos y vivir la experiencia de tener a estas criaturas prehistóricas a pocos pasos.

La programación también incluirá actividades paleontológicas diseñadas para despertar la curiosidad de los niños y permitirles descubrir, de manera lúdica, cómo era la vida de los dinosaurios que habitaron la Tierra hace millones de años.

La oferta de entretenimiento se completará con dinoshow en vivo, juegos feriales, inflables, espectáculos de magia y globoflexia, pasacalle circense, show de burbujas, caritas pintadas y espacios para fotografías. Además, habrá una zona gastronómica con food trucks para que las familias puedan disfrutar de una jornada recreativa sin salir del recinto.

El festival tendrá como uno de sus momentos centrales el show estelar de Los Rocosaurios, que sumarán música y diversión a esta aventura jurásica.

“Hoy nuestros niños crecen rodeados de pantallas y muchas veces nos olvidamos de lo maravilloso que es descubrir el mundo jugando. Con Dinoplanet Fest queremos que, por un fin de semana, cambien las tablets por dinosaurios, los videojuegos por aventuras y las pantallas por momentos inolvidables junto a sus familias”, señaló Josué Alfaro, fundador de Dinoplanet.

El organizador añadió que la propuesta busca promover el aprendizaje a través de experiencias que permitan a los niños sorprenderse, explorar y compartir tiempo de calidad con sus familias.

Dinoplanet Fest 2026 se realizará el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, de 12:00 p. m. a 6:00 p. m., en el estacionamiento Playa Norte del Jockey Plaza. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus.

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