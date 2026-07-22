La esperada continuación de la exitosa historia juvenil llega a la plataforma de streaming este 24 de julio con 12 episodios, nueva música y el anuncio de una gira internacional. (Foto: Disney)
La esperada continuación de la exitosa historia juvenil llega a la plataforma de streaming este 24 de julio con 12 episodios, nueva música y el anuncio de una gira internacional. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

El universo de Soy Luna está listo para encender nuevamente los motores y emocionar a millones de fans en todo el mundo. Disney+ ha presentado oficialmente el nuevo póster y tráiler de “Soy Luna: Volver a Rodar”, la esperada nueva entrega de la exitosa historia juvenil que cautivó a audiencias de Latinoamérica y Europa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.