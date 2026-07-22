El universo de Soy Luna está listo para encender nuevamente los motores y emocionar a millones de fans en todo el mundo. Disney+ ha presentado oficialmente el nuevo póster y tráiler de “Soy Luna: Volver a Rodar”, la esperada nueva entrega de la exitosa historia juvenil que cautivó a audiencias de Latinoamérica y Europa.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre el lanzamiento, el elenco, la trama, la música y la gran gira internacional que acompañará este regreso.

¿Cuándo se estrena “Soy Luna: Volver a Rodar” en Disney+?

La nueva temporada de “Soy Luna: Volver a Rodar” llegará de forma exclusiva al catálogo de Disney+ el próximo 24 de julio. A diferencia de otros formatos de emisión semanal, la plataforma estrenará los doce episodios de manera simultánea para que los seguidores puedan disfrutar de la historia completa desde el primer día.

Las primeras tres temporadas de la serie ya se encuentran disponibles en Disney+ para quienes deseen revivir la historia o ponerse al día antes del gran estreno.

Sinopsis y trama: Un nuevo misterio en el Jam & Roller

Tras un misterioso accidente que la mantuvo alejada de las pistas, Luna regresa a su querido Jam & Roller, el lugar que la vio crecer y convertirse en una patinadora reconocida. Sin embargo, volver a ponerse los patines no será una tarea sencilla, especialmente cuando los planes de un villano oculto comiencen a complicar su camino.

Entre aventuras, reencuentros con amigos y heridas del pasado que vuelven a abrirse, Luna enfrentará traiciones, desafíos y un gran dilema sentimental al debatirse entre amores de antaño. En esta etapa, luchará por dejar atrás el dolor, entender que las historias pueden reescribirse y recuperar la sensación de tener “alas en los pies”.

Elenco de “Soy Luna: Volver a Rodar”: Regresos y nuevos personajes

La producción vuelve a reunir al elenco protagónico encabezado por:

Karol Sevilla (Luna)

(Luna) Michael Ronda

Ruggero Pasquarelli

Carolina Kopelioff

Malena Ratner

Gastón Vietto

Participación especial de Agustín Bernasconi

El reparto se completa con la participación de Lucila Gandolfo (Sharon Benson), Roberto Carnaghi (Alfredo Benson), Mercedes Funes (Penélope Roma), Kevsho (Lenny), Magalí Altamirano (Azul Schultz / Valeria) y Dolores Moriondo (Lola Dons).

Detrás de cámaras, el equipo creativo cuenta nuevamente con la realización de Metrovisión, la dirección de Martín Sabán (Violetta) y los guiones de Marina Efron (Violetta, Siempre fui yo, La partitura secreta).

Banda sonora: Álbum oficial y canciones inéditas

La música vuelve a ser un pilar fundamental en este lanzamiento. El álbum completo “Soy Luna: Volver a rodar” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 8 de julio.

Para calentar motores, los seguidores podrán acceder al pre-save del disco desde el 2 de julio. La producción discográfica reunirá temas totalmente inéditos junto a reversiones y arreglos renovados de los clásicos más emblemáticos de la franquicia.

“Soy Luna Tour, El Último Show”: La gira internacional de 2026

Para celebrar este reencuentro con el público, parte del elenco original integrado por Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto se subirá nuevamente a los escenarios en Soy Luna Tour, El Último Show.

Esta gira internacional recorrerá varios países de Latinoamérica a partir de octubre de 2026.